Westcon-Comstor collabore avec Juniper Networks

décembre 2024 par Marc Jacob

Grâce à ce partenariat, les partenaires peuvent désormais acheter directement les produits et solutions Réseau IA natives de Juniper Networks en France auprès de Westcon-Comstor, via la Marketplace AWS. Ces offres incluent des services cloud tels que Juniper Mist Cloud Services et Juniper Security Director Cloud.

Cette procédure transparente est entièrement intégrée à la Marketplace AWS, ce qui simplifie la vente pour les partenaires et leurs clients.

AWS Marketplace est un catalogue numérique contenant des milliers de produits qui facilite aux utilisateurs finaux – des grandes entreprises aux PME – la recherche, le test, l’achat et le déploiement de logiciels.

Selon un rapport récent de Forrester, les partenaires vendant sur la Marketplace AWS peuvent conclure des affaires jusqu’à 50 % plus rapidement que via les canaux d’achat traditionnels, avec un retour sur investissement moyen de 234 %. Le partenariat entre Juniper et Westcon permet aux partenaires d’améliorer l’efficacité des ventes et la rentabilité.

Westcon est un distributeur stratégique pour Juniper Networks, favorisant la formation et l’autonomisation des partenaires tout en fournissant une gamme de services à valeur ajoutée et d’analyses technologiques, soutenue par une équipe dédiée de spécialistes Juniper en interne.

L’accord Marketplace AWS intervient après que Westcon ait été reconnu comme Partenaire Distributeur de l’Année EMEA de Juniper. Les deux entreprises ont étendu leur partenariat à l’ensemble de l’Europe en y ajoutant le Royaume-Uni et l’Irlande ainsi que la France.

Juniper est le dernier fournisseur à être officiellement annoncé comme participant au programme Marketplace AWS de Westcon-Comstor.

Lancé au début de l’année, le programme offre aux partenaires un moyen simplifié et rationalisé d’effectuer des transactions sur Marketplace AWS et est conçu pour sécuriser le rôle des canaux dans l’économie du marché du cloud.