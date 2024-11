Westcon-Comstor augmente sa rentabilité grâce à l’accélération vers un modèle de revenus récurrents

novembre 2024 par Westcon-Comstor

Westcon-Comstor, fournisseur mondial de technologies et distributeur spécialisé, a annoncé une augmentation de sa rentabilité, ainsi qu’une forte croissance dans le domaine de la cybersécurité et une accélération de sa transition vers un modèle de revenus récurrents basé sur les logiciels, les services et les abonnements.

Au cours du premier semestre clos le 31 août 2024 premier semestre de l’exercice fiscal 25, l’entreprise a enregistré une hausse de 16,5 % de son EBITDA (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement) par rapport à l’année précédente, atteignant 69,5 millions de dollars US. Cette croissance s’accompagne d’une amélioration de 0,6 point de pourcentage de sa marge EBITDA ajustée, qui s’élève désormais à 4,0 %.

Le bénéfice brut a augmenté de 6,1 % pour atteindre 216,1 millions de dollars sur un chiffre d’affaires de 1,80 milliard de dollars, soit une marge brute de 12,0 % contre 11 % au premier semestre de l’exercice fiscal 24.

Le distributeur, qui met en relation les principaux fournisseurs informatiques mondiaux avec un réseau de revendeurs de technologies, d’intégrateurs de systèmes et de prestataires de services, a vu le chiffre d’affaires de son portefeuille de cybersécurité augmenter de 22,2 % pour atteindre 860 millions de dollars, capitalisant sur la demande croissante des partenaires de distribution et de leurs clients pour des solutions multifournisseurs face à des menaces de plus en plus complexes.

La cybersécurité a représenté 48% du chiffre d’affaires de Westcon-Comstor au cours du semestre contre 38 % au premier semestre de l’exercice fiscal 24, avec un pipeline de ventes prometteur pour le second semestre de l’année.

Le chiffre d’affaires des ventes de logiciels a connu une croissance similaire, augmentant de 17,9 % pour représenter 49 % du chiffre d’affaires total contre 40 % au premier semestre de l’exercice fiscal 24, alors que l’entreprise s’éloigne du matériel traditionnel pour se tourner vers des revenus récurrents basés sur des abonnements annuels et des modèles de logiciels en tant que service (SaaS).

« Face à un contexte difficile marqué par des conditions macroéconomiques et de marché incertaines, nous sommes heureux de maintenir notre trajectoire de croissance des bénéfices et d’annoncer une solide performance financière pour le premier semestre de l’année 25 », a déclaré David Grant, CEO de Westcon-Comstor. « Grâce à notre approche axée sur les données, notre expertise dans les domaines technologiques à forte croissance notre capacité d’innovation – comme en témoigne nos programmes 3D Lab, AWS Marketplace et Intelligent Demand – nous sommes idéalement placés pour ajouter une valeur stratégique aux partenaires de distribution et aux fournisseurs. Nous pouvons donc envisager l’avenir avec confiance, en nous concentrant sur la création de nouvelles opportunités de croissance pour nos partenaires et fournisseurs à travers l’EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique) et l’APAC (Asie-Pacifique). »