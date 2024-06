Westcon-Comstor annonce la signature d’un accord de distribution mondial avec Check Point® Software Technologies Ltd

juin 2024 par Marc Jacob

Le marché mondial des services de sécurité managés est en croissance et devrait doubler d’ici 2028. Selon les prévisions, le marché des services de sécurité gérés devrait atteindre 53,2 milliards de dollars américains d’ici 2031, faisant des services managés de cybersécurité l’un des principaux secteurs de croissance des marchés technologiques mondiaux.

Grâce à cet accord, Westcon-Comstor devient l’un des principaux distributeur mondial à proposer l’intégralité de la gamme de produits de sécurité de Check Point dans le cadre de son programme MSSP. Cette initiative permettra aux partenaires de répondre de manière proactive aux besoins de sécurité en constante évolution de leurs clients, en proposant une solution "as a service" flexible, évolutive et automatisée.

Check Point propose une offre de cybersécurité modèle MSSP simple, évolutive et rentable, sans droit d’entrée ni minimum requis pour tous les acteurs du marché proposant des services managés (revendeur, VAR, SI ou MSP). Cette approche permet aux partenaires de se concentrer sur la croissance de leur activité sans se soucier de barrières financières ou de seuils d’entrée.

Les avantages du programme MSSP de Check Point incluent :

• Simplicité : Une console de gestion unique multi-tenant simplifie la gestion des environnements clients pour les partenaires MSSP.

• Rentabilité : Des revenus récurrents prévisibles et une mise en service à faible coût grâce à la facturation "pay as you go" et l’absence de frais d’activation.

• Fiabilité : Des solutions reconnues bénéficiant des dernières innovations en matière d’IA et de Machine Learning, assurant une protection avancée contre les menaces émergentes.

Une démarche guidée permet aussi aux partenaires potentiels de rejoindre le programme MSSP de Check Point de manière efficace, garantissant une intégration fluide et rapide dans le réseau des partenaires MSSP.

Pour participer au programme MSSP de Check Point, les étapes suivantes sont requises :

• Créer ou mettre à jour le compte partenaire : Valider le User Center ID MSSP si le partenaire est déjà un partenaire Check Point hors MSSP. Si le partenaire est nouveau, créer le User Partner ID MSSP/MSP et le User Center ID MSSP.

• Accéder au portail Infinity : Utiliser les accès existants pour les partenaires établis. Pour les nouveaux partenaires, créer des accès en sélectionnant “MSSP/MSP”.

• Valider les accès MSSP : Lier le portail Infinity au User Center en suivant les étapes indiquées.

• Formation MSSP : Passer gratuitement l’accréditation MSSP sur le portail Check Point, cela prend environ 12 minutes.

• Finaliser le partenariat : Transmettre par email au contact chez Westcon-Comstor les ID # (Partner ID, User Center ID et Infinity Portal Account ID) pour recevoir la confirmation de partenaire MSSP Check Point.