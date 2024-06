Watsoft et IONOS annoncent un partenariat pour offrir des solutions d’archivage d’emails en mode cloud

juin 2024 par Marc Jacob

IONOS et Watsoft annoncent un partenariat stratégique visant à offrir des solutions d’archivage d’emails en mode cloud, parfaitement adaptées aux besoins des Managed Service Providers (MSP).

Watsoft, par le biais de sa solution MailStore, permet à ses partenaires de répondre efficacement aux enjeux d’archivage des emails, tant sur le plan réglementaire que fonctionnel. MailStore permet une gestion optimale des emails ainsi que leur sauvegarde sécurisée, répondant ainsi aux exigences strictes de certaines professions.

Pour que les MSP puissent proposer la version MailStore Service Provider Edition (SPE), ils doivent assurer l’hébergement et l’exploitation de la solution. Afin de simplifier ce processus, Watsoft oriente désormais ses partenaires vers IONOS, dont l’offre cloud et de stockage hyper flexible est parfaitement compatible avec MailStore.

Grâce à ce partenariat, les MSP peuvent offrir des solutions d’archivage d’emails en mode cloud à des tarifs très compétitifs, tout en bénéficiant de l’infrastructure robuste et fiable d’IONOS. Cette collaboration permet aux MSP de proposer à leurs clients une solution d’archivage d’emails qui répond non seulement aux exigences réglementaires, mais aussi aux besoins croissants de gestion et de protection des données.