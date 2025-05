WatchGuard nommé « Champion » dans la matrice Cybersecurity Leadership 2025 de Canalys

mai 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

WatchGuard® Technologies annonce sa nomination en tant que « Champion » dans la matrice Cybersecurity Leadership de Canalys et ce, pour la troisième année consécutive**. Le rapport annuel identifie et positionne les fournisseurs dans l’un des quatre quadrants suivants : Champions, Scalers, Contenders et Foundations. Basée sur les commentaires fournis par les partenaires combinés à l’analyse de Canalys, cette distinction souligne notre leadership en matière de cybersécurité unifiée et salue notre engagement en faveur de l’innovation et de l’excellence dans l’écosystème mondial de la cybersécurité.

Canalys a nommé WatchGuard « Champion » en raison des améliorations apportées à son programme partenaires WatchGuardONE, qui est conçu pour soutenir et récompenser les partenaires MSP de l’éditeur à mesure qu’ils développent leurs activités. En 2024, WatchGuard a lancé une nouvelle plateforme marketing pensées pour ses partenaires, afin d’optimiser l’utilisation des fonds de développement marketing, ce qui a entraîné une augmentation de 58 % de l’engagement desdits partenaires au cours du premier mois. Au nombre des autres mises à jour du programme, on compte des outils de gestion des fonds rationalisés, une meilleure accessibilité aux remises, des renouvellements de certifications techniques et l’introduction de Accelerate Training, une série de programmes de formation gratuits pour mener des initiatives spécifiques de cross-selling - autant de signes de la volonté de WatchGuard de créer de la valeur pour ses partenaires.

Au cours des 12 prochains mois, les initiatives clés du programme partenaires WatchGuardONE porteront sur l’amélioration de la tarification et de l’accompagnement des MSP, l’élargissement de notre catalogue de formations techniques et commerciales gratuites, l’introduction de nouvelles certifications et le lancement de promotions commerciales ciblées pour favoriser l’adoption d’une sécurité avancée au sein de notre communauté de partenaires.

La reconnaissance de WatchGuard en tant que « Champion » dans la matrice Cybersecurity Leadership 2025 de Canalys s’appuie sur la dynamique de l’entreprise sur le marché de la cybersécurité suite à l’acquisition d’ActZero en début d’année, qui lui permet de différencier son offre MDR (Managed Detection and Response) au travers de rapports ad-hoc, de pratiques de cyberhygiène, un suivi de la conformité et grâce à l’intégration d’une myriade de produits tiers. WatchGuard poursuivra également le déploiement de sa gamme FireCloud, une nouvelle famille de produits SASE hybrides qui répondent aux défis réels auxquels les entreprises sont confrontées lorsqu’elles gèrent des effectifs distribués et des migrations vers le Cloud.

Parmi les 32 fournisseurs évalués par la matrice Cybersecurity Leadership 2025 de Canalys en 2025, WatchGuard apparaît au nombre de ceux qui génèrent plus de 200 millions de dollars de revenus en cybersécurité, à l’exclusion des services professionnels, et qui font transiter plus de 50 % de leurs activités par l’intermédiaire du Channel. Cette distinction nous conforte dans notre mission, à savoir la protection des entreprises du monde entier avec des solutions de sécurité de pointe. Pour consulter le rapport complet, cliquez ici.

** Depuis la distinction de WatchGuard en 2023, Canalys a modifié la dénomination de son rapport pour refléter l’année de publication par opposition à l’année d’évaluation. Ainsi, la reconnaissance de WatchGuard dans la matrice Cybersecurity Leadership 2025 de Canalys correspond à la période d’évaluation 2024.