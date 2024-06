WALLIX renforce son partenariat avec CISCO pour cyber sécuriser les réseaux industriels

juin 2024 par Marc Jacob

Cisco et WALLIX unissent leurs expertises de cybersécurité industrielle.

Ce partenariat s’appuie sur une intégration mutuelle des solutions OT.Security PAM4OT et CISCO Cyber Vision, pour offrir une vision centralisée de toutes les actions réalisées par les opérateurs et intégrateurs se connectant à distance de manière sécurisée et transparente sur des sites de production.