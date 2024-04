WALLIX poursuit son développement au Royaume-Uni en partenariat avec Prianto

La vaste expérience de Prianto dans la distribution de logiciels spécialisés contribuera au développement de WALLIX dans cette région clé et renforcera la stratégie Channel de WALLIX à l’échelle mondiale. En effet, le Royaume-Uni est une région clé où les entreprises ont besoin de solutions pour relever les défis et problèmes cruciaux de cybersécurité, notamment en matière de gestion des identités et des accès. Alors que la plupart des organisations de tous secteurs sont de plus en plus ciblées par des cyberattaques sophistiquées, WALLIX a pour objectif de les aider à sécuriser leurs infrastructures dans les environnements OT comme IT en s’appuyant sur un réseau de revendeurs et de distributeurs dont Prianto est désormais un acteur clé.