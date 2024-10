WALLIX parmi les leaders du PAM avec une mention spéciale pour sécuriser les environnements industriels

octobre 2024 par Marc Jacob

En 2024, WALLIX figure parmi les meilleurs éditeurs mondiaux de Privileged Access Management - PAM, régulièrement salué pour sa vision stratégique et son leadership technologique, comme en témoignent 4 rapports de cabinets d’analystes indépendants. Ces rapports mettent en lumière l’expertise de WALLIX en gestion des identités et des accès, tout en réaffirmant sa capacité d’innovation, notamment dans les environnements industriels (OT) et les solutions SaaS unifiées (WALLIX One).

WALLIX est régulièrement cité parmi les acteurs clés dans les rapports d’analystes de référence tels que KuppingerCole, Gartner, Forrester et Frost & Sullivan. Ces études, véritables outils d’aide à la décision d’achat pour les entreprises, offrent une vue globale des solutions PAM disponibles sur le marché. La présence continue de WALLIX dans ces classements au fil des années témoigne de sa pérennité et de sa fiabilité pour ses clients et partenaires revendeurs ou intégrateurs. Innovateur reconnu, WALLIX se distingue par sa compréhension fine des enjeux de cybersécurité et de conformité réglementaire, consolidant ainsi sa position de leader européen dans la gouvernance des identités et des accès.

2024 KuppingerCole Leadership Compass™

WALLIX obtient pour la quatrième année consécutive la plus haute distinction “Overall Leader” dans le prestigieux PAM Leadership Compass™ 2024 du cabinet d’analystes KuppingerCole. Cette reconnaissance souligne la capacité d’innovation continue de WALLIX et l’excellence de ses solutions. Particulièrement adaptées aux grandes entreprises et aux environnements complexes, WALLIX couvre un large éventail de besoins, allant de la gestion des identifiants à la surveillance avancée des sessions et à la détection des menaces. WALLIX offre « grande facilité d’utilisation avec une supériorité de sa solution dans des domaines spécialisés comme les contrôles d’accès au cloud ».

WALLIX se distingue également en tant que leader dans les catégories “Innovation” et “Produit”, grâce à son architecture compacte et à ses multiples modes de déploiement. « Avec la simplicité de mise en œuvre de WALLIX PAM, l’éditeur répond aux besoins actuels des entreprises en matière de conformité réglementaire et de gestion des accès, tout en consolidant sa position de leader sur le marché européen de la cybersécurité ».

Choisir un leader garantit que les acheteurs investissent dans des solutions PAM éprouvées, fiables et complètes.

2024 Gartner Magic Quadrant™

WALLIX est également nommé “Visionnaire” dans le Magic Quadrant™ PAM 2024 pour la deuxième année consécutive, une distinction qui souligne une nouvelle fois l’approche innovante de WALLIX PAM.

Dans un marché toujours plus exigeant, où seuls 9 acteurs mondiaux ont été retenus cette année (contre 11 en 2023), WALLIX se distingue comme le seul représentant européen, affirmant ainsi son leadership sur la scène internationale.

WALLIX se distingue avec l’un des meilleurs scores sur la gestion des accès à distance avec sa solution SaaS WALLIX One Remote Access, considérée comme l’une des plus performantes du marché. La stratégie sectorielle de WALLIX reçoit également une reconnaissance particulière, notamment sur la sécurisation des environnements OT (les technologies opérationnelles) et les systèmes de contrôle industriel. L’expérience client est également saluée, avec des retours positifs sur la réactivité du support et la facilité d’utilisation des solutions proposées par WALLIX. Cette nouvelle nomination conforte la position de WALLIX en tant qu’acteur clé et innovant dans l’univers de la cybersécurité dont les environnements industriels / OT.

2024 Frost Radar™ Privileged Access Management

Le cabinet américain Frost et Sullivan nomme également WALLIX comme “Leader” dans sa toute dernière édition de son PAM Frost Radar™. Parmi les 25 entreprises participantes à l’industrie mondiale du PAM, Frost & Sullivan a analysé les 13 meilleures entreprises qui ont fait preuve d’une vision au cours de cette dernière année, en les évaluant selon 10 critères de croissance et d’innovation.

WALLIX a été identifié comme un acteur proposant une solution complète de gestion des accès à privilèges sous forme de service avec son offre WALLIX One PAM. Cette solution intégrée permet aux entreprises de bénéficier d’une gestion centralisée et optimisée des accès à privilèges. Il a été également noté que WALLIX a intégré les capacités de gestion des identités cloud (CIEM) à ses fonctionnalités de gouvernance des identités et des accès, regroupées sous la ligne de produit WALLIX IAG, offrant ainsi une couverture renforcée des enjeux de sécurité et de conformité. « La société est l’un des rares fournisseurs de PAM à se concentrer sur la sécurité OT et à fournir un outil de gestion privilégié unifié qui répond aux besoins des secteurs industriels pour capitaliser sur la tendance de convergence IT/OT »

2023 Forrester Privileged Identity Management Wave™

Lors de la dernière analyse par Forrester fin 2023, WALLIX a été reconnu comme un “Aspirant” dans le rapport Forrester Wave™ (Privileged Identity Management, Q4 2023). WALLIX est identifié comme un fournisseur concurrentiel, avec une présence sur le marché mondial certes plus faible que les grands acteurs américains, mais avec une mention spéciale pour ses capacités de sécurité des équipements OT dans les environnements industriels. WALLIX a également reçu la meilleure note du classement pour sa solution d’accès à distance sécurisé.