Vulnérabilité dans les produits Ivanti (09 janvier 2025)

janvier 2025 par CERT-FR

Une vulnérabilité jour-zéro de type débordement de pile a été découverte dans Ivanti Connect Secure (ICS), Policy Secure (IPS), Neurons for Zero Trust Access (ZTA) gateways. Cette vulnérabilité, d’identifiant CVE-2025-0282, permet à un attaquant non authentifié de provoquer une exécution de code...

Plus d'information sur : https://www.cert.ssi.gouv.fr/alerte/CERTFR-2025-ALE-001/