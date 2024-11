Votre hygiène numérique : Êtes-vous vraiment aussi propre que vous le pensez ?

novembre 2024 par Anna Collard, Senior Vice-présidente de la stratégie de contenu et évangéliste chez KnowBe4 AFRICA

Tout comme le brossage des dents ou le lavage des mains régulier, l’hygiène numérique devrait être une seconde nature pour la plupart d’entre nous - sauf que ce n’est pas le cas. Ce que la plupart des gens pensent être suffisant ne vous protégera guère contre la nature avancée de la cybercriminalité, une menace en constante évolution.

L’hygiène numérique consiste à cultiver des habitudes qui maintiennent votre vie numérique saine et sécurisée. Dans notre monde hautement connecté, vous voulez avoir l’esprit tranquille afin de pouvoir prévenir ou détecter rapidement et résoudre les problèmes avec vos appareils. L’hygiène numérique est cruciale pour les individus et les organisations car elle constitue la première ligne de défense contre une large gamme de menaces cyber, y compris les fuites de données, les logiciels malveillants et les attaques par hameçonnage.

Tout comme l’hygiène personnelle aide à prévenir les maladies, les bonnes pratiques d’hygiène numérique empêchent l’exploitation des vulnérabilités de sécurité. Pour les organisations, ces habitudes réduisent les risques de perturbations opérationnelles, de dommages à la réputation et de pertes financières dus aux cyberattaques.

Des menaces en évolution nécessitent de meilleures défenses

Malheureusement, ce qui fonctionnait auparavant n’est plus suffisant en raison de la complexité et de la sophistication croissantes des menaces cyber. Aux débuts d’Internet, un simple logiciel antivirus et la protection par mot de passe suffisaient souvent pour prévenir les cyberattaques. Cependant, le paysage numérique est maintenant rempli de menaces avancées telles que le rançongiciel, les deepfakes, le hameçonnage amélioré par l’IA et les exploits zero-day - ces derniers ne laissant aux fournisseurs aucun temps pour préparer des correctifs car les vulnérabilités sont exploitées dès leur découverte.

Alors que de plus en plus d’appareils se connectent et que le travail à distance se répand, les cybercriminels gagnent davantage de points d’entrée à exploiter. Cela rend essentiel pour les individus et les entreprises d’adopter des mesures de sécurité plus complètes et en couches, y compris l’authentification à plusieurs facteurs, les mises à jour logicielles régulières et la surveillance.

Ce qui constitue une bonne hygiène numérique

Une bonne hygiène numérique commence par un logiciel anti-malware et la mise à jour régulière de vos logiciels. Ensuite, vous devez utiliser des mots de passe forts et uniques. Soyez délibéré dans la création de mots de passe longs et uniques pour chaque compte et utilisez un gestionnaire de mots de passe pour les stocker en toute sécurité. (La plupart des gestionnaires de mots de passe généreront des mots de passe forts pour vous.)

Ensuite, activez l’authentification à plusieurs facteurs (MFA). La MFA traditionnelle nécessite généralement un mot de passe ainsi qu’un deuxième facteur, comme un code envoyé à votre téléphone par SMS ou généré par une application. Cependant, cette méthode est vulnérable aux attaques par hameçonnage, où quelqu’un vous trompe pour révéler votre code. La MFA résistante au hameçonnage offre une protection plus forte en utilisant des méthodes difficiles à intercepter ou à répliquer, comme les clés de sécurité physiques ou l’authentification biométrique (empreintes digitales ou reconnaissance faciale). Avec ces méthodes, seul vous pouvez vous connecter, même si quelqu’un a obtenu votre mot de passe.

Enfin, soyez prudent lorsque vous partagez des informations personnelles par téléphone ou en ligne, surtout sur les réseaux sociaux ou sur des sites Web inconnus. Associez cela à la sauvegarde régulière de vos fichiers importants sur un emplacement sécurisé, comme un disque dur externe ou un service cloud réputé, et votre hygiène numérique sera considérablement améliorée.

À quoi ressemble une mauvaise hygiène numérique ? L’une des habitudes les plus paresseuses que j’ai rencontrées est d’utiliser le même mot de passe pour tous les comptes - souvent quelque chose de prévisible comme le nom d’un animal de compagnie plus une année de naissance. Bien que cela puisse ne pas être crucial pour les sites Web d’actualités, c’est un risque majeur pour les comptes importants. Votre e-mail, vos réseaux sociaux, votre travail et vos comptes financiers nécessitent vraiment des mots de passe uniques et forts, associés à une authentification à plusieurs facteurs.

J’ai déjà entendu quelqu’un dire qu’il ne dérangeait pas que les cybercriminels piratent son compte e-mail parce qu’il "n’avait rien à cacher". Cela manque complètement le but. Non seulement votre e-mail peut être utilisé pour réinitialiser les mots de passe de vos autres comptes, mais les attaquants peuvent également l’exploiter pour répandre des logiciels malveillants et lancer des attaques contre les personnes de votre réseau qui vous font confiance.

Que peuvent faire les organisations ?

Les organisations peuvent favoriser une bonne hygiène numérique en cultivant une culture de sensibilisation à la sécurité par le biais de formations et de communications régulières. Les principales stratégies incluent une formation continue à la sensibilisation à la sécurité pour aider les employés à reconnaître les menaces comme le hameçonnage et l’ingénierie sociale, établir des politiques claires sur le comportement en ligne et la manipulation des données, et donner l’exemple grâce à l’adhésion des cadres aux pratiques de sécurité. Des exercices réguliers, comme le hameçonnage simulé, des incitations à la conformité et la personnalisation des avantages de la cybersécurité, encourageront davantage une participation forte et cohérente.