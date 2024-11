Vol de données médicales de plus de 750 000 patients : la gestion des identités et des accès au cœur de la lutte contre les cybermenaces - Commentaire Netwrix

novembre 2024 par Martin Cannard, VP of Product Strategy chez Netwrix

Les informations de plus de 750 000 patients français ont été volées puis mises en vente le 19 novembre après une intrusion via Mediboard, un logiciel de gestion hospitalière open source ; une exfiltration de données rendue possible grâce à une usurpation d’identité sur un compte à privilèges. Martin Cannard, VP of Product Strategy chez Netwrix, livre son analyse :