VODIA Networks fédère les services de communication via le cloud

mars 2024 par Olivier Bouzereau, DCloud News

Editeur d’une solution UCaaS (Unified Communications as a Service) et partenaire de l’opérateur cloud IONOS, VODIA NETWORKS expose sur IT Partners les 13-14 mars en quête de revendeurs et d’opérateurs MSP régionaux.