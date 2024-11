VK Electronic rejoint le pôle premium de Scutum Group

novembre 2024 par Valentin Jangwa, Global Security Mag

Scutum Group, acteur global de la sécurité en Europe et aux Etats-Unis qui fournit des solutions technologiques de protection et de prévention des risques, a annoncé l’intégration de VK Electronic, expert des systèmes électroniques de sûreté et de sécurité, au sein du pôle premium composé de Scutum Premium Services et d’Ivoxe. Cette intégration permet au groupe de se renforcer sur certains segments d’activité stratégiques en France et en Suisse.

Fondée en 1990, VK Electronic est spécialisée dans la conception, l’installation et la maintenance de solutions de sécurité électronique. L’entreprise propose une gamme complète de solutions allant des systèmes de vidéosurveillance et de contrôle d’accès aux alarmes anti-intrusion et dispositifs de protection incendie à ses clients grands comptes. Son maillage géographique et son expertise technique permettent à VK Electronic d’offrir des solutions sur mesure adaptées aux besoins spécifiques des clients et aux évolutions technologiques du secteur. VK Electronic Sud Ouest, VK Suisse et Iris Sûreté Mulhouse, filiales de VK Electronic, rejoignent aussi Scutum France.

Cette intégration s’inscrit dans la volonté du groupe de continuer à développer son pôle premium, spécialisé dans la gestion du haut risque et offrant des prestations de haute qualité sur des systèmes complexes répondant aux problématiques des grands comptes en termes de sécurité de haut niveau, quel que soit le secteur d’activité.

« Nous sommes heureux d’accueillir VK Electronic au sein de Scutum Group. Les synergies entre nos deux entreprises, combinées à nos valeurs communes d’excellence client et d’agilité, vont nous permettre d’accélérer notre croissance et de renforcer notre position sur le marché », explique Franck Namy, CEO de Scutum Group. « Son excellente notoriété auprès des plus grands groupes, sa capacité à répondre aux besoins complexes de clients diversifiés et les compétences de ses équipes en font un acteur majeur de la sûreté-sécurité en France et en Suisse. »

« Ce rapprochement marque un renforcement significatif de Scutum France sur le marché, et de belles perspectives d’accompagnement des clients de VK Electronic à l’international. De plus, les équipes de VK Suisse viennent renforcer notre présence dans ce pays, en ligne avec la stratégie d’expansion européenne du groupe, » ajoute Pascal Bray, Directeur Fusions et Acquisitions, Scutum Group.

« Répondre aux exigences sécuritaires de nos clients à tout moment est notre priorité absolue, » dit Philippe Avril, co-Fondateur de VK Electronic. « En rejoignant le groupe Scutum, nous allons pouvoir offrir une plus grande offre de solutions pour assurer de manière toujours plus optimale la protection des personnes, biens et infrastructures de nos clients. Nous pourrons aussi accompagner nos clients en France et en Suisse, mais aussi à l’international où Scutum est présent. »