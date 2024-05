Visma acquiert MyCompanyFiles

mai 2024 par Marc Jacob

Visma annonce l’acquisition de MyCompanyFiles, acteur français de premier plan spécialisé dans l’échange sécurisé de documents et d’informations pour les cabinets d’expertise comptable. Avec cette troisième acquisition stratégique en 2024, Visma renforce ainsi sa position d’acteur clé sur le marché des services comptables et professionnels en France.

Créée en 2011, MyCompanyFiles s’est bâtie une solide réputation pour sa plateforme sécurisée innovante et conviviale qui facilite et fluidifie le partage de documents et de données entre les entreprises et leurs clients, tout en assurant la conformité RGPD.

Rejoindre un groupe de plus de 180 entreprises

La croissance future de MyCompanyFiles sera soutenue par Visma et son organisation fortement orientée vers la technologie avec une expertise significative en cybersécurité et en nouvelles technologies telles l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique. Ce partenariat permettra à MyCompanyFiles de bénéficier de la capacité financière et des ressources de Visma, tout en profitant du soutien solide d’un groupe de plus de 180 entreprises.

Accélérer la croissance

Visma s’est implanté pour la première fois en France en 2022 grâce à l’acquisition du fournisseur de comptabilité cloud Inqom, avec l’ambition de construire une suite complète de produits qui améliorent considérablement la productivité et l’efficacité des cabinets d’expertise comptable et autres services professionnels.

Ce processus s’est accéléré en 2024, avec l’intégration en janvier du fournisseur de logiciels de pré-comptabilité Chaintrust et de l’expert en solutions de déclaration fiscale Teledec. Avec MyCompanyFiles, Visma prévoit d’atteindre un chiffre d’affaires en France de 25 millions d’euros en 2024, et vise une croissance continue dans les années à venir.

Business as usual

MyCompanyFiles continuera à fonctionner avec son équipe de direction actuelle, en maintenant son engagement pour des partenariats solides au sein de l’industrie. La plateforme restera une solution polyvalente, offrant aux clients la flexibilité de choisir les meilleurs outils pour leurs opérations.

À l’échelle mondiale, Visma affiche une croissance continue et solide. Avec 675 millions d’euros de chiffre d’affaires au premier trimestre 2024, en hausse de 18 % par rapport à l’année précédente et 150 000 nouveaux clients sur la période, Visma fournit désormais des logiciels à 1,8 million de clients en Europe et en Amérique latine.