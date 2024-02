Vincent Altes est nommé Directeur Général de Prysm

février 2024 par Marc Jacob

A compter du 1er février 2024 Vincent ALTES prend la direction générale de Prysm, société du groupe Vitaprotech basée à Aix-en-Provence et experte des solutions logicielles d’hypervision des systèmes de sécurité, de sûreté et de gestion technique.

Vincent ALTES remplace Jean-Michel BELIN, fondateur de Prysm en 1996, qui quitte ses fonctions de

directeur général pour prendre sa retraite.

Pendant plus de 25 ans, Jean-Michel BELIN a mené Prysm vers une croissance remarquable.

Aujourd’hui, la société bénéficie d’un réseau de plus de 150 partenaires à travers le monde, formés

à sa plateforme d’hypervision AppVision, et comptabilise plus de 4 000 licences vendues. Sa vision

stratégique et son engagement ont été des éléments clés pour l’entreprise et nous l’en remercions.

Une nouvelle dynamique pour l’entreprise

Ingénieur de formation, Vincent ALTES possède une solide connaissance du marché de la sûreté/

sécurité, acquise sur une très grande diversité de verticaux marché, et selon des approches

pluridisciplinaires : constructeur de produits, éditeur logiciel, intégrateur système, installateur,

mainteneur, télésurveilleur.

Il a commencé sa carrière en 2007 chez Cegelec Secure, une filiale de VINCI Energies, avant de

rejoindre Scutum France en 2015. Dans chacune de ses entreprises, il a démontré une capacité

remarquable à dynamiser les opérations en initiant, structurant et dirigeant de nouvelles

organisations commerciales et de production.

Son écoute attentive du marché, son sens du service client final et son état d’esprit intrapreneur

sont des atouts précieux pour relever les défis à venir chez Prysm, et favoriser une innovation

toujours plus en adéquation avec les besoins du marché.

Des ambitions à l’international

L’arrivée de Vincent ALTES en tant que Directeur Général de Prysm s’inscrit dans une volonté du

groupe Vitaprotech d’accélérer son développement à l’international.

Sa double culture, française et espagnole, et son expérience sur des projets complexes en Europe

et au Moyen-Orient sont autant d’atouts pour conduire l’entreprise vers ses objectifs