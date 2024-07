Vignal Group renforce son site de Corbas avec le réseau avancé de Rosenberger OSI

juillet 2024 par Marc Jacob

Vignal Group, acteur mondial et partenaire de constructeurs majeurs de véhicules commerciaux et off-road, a récemment complété l’extension de son site de Corbas avec une infrastructure réseau en cuivre capable de supporter le 10 Gigabit Ethernet (10 GbE). Cette nouvelle infrastructure a été réalisée en collaboration avec Rosenberger Optical Solutions & Infrastructure (Rosenberger OSI), expert en solutions de câblage cuivre et fibre optique et services d’infrastructure.

Équipement de l’usine de production sur le site de Corbas

La nécessité initiale pour Vignal Group était d’investir dans un système de câblage en cuivre capable de supporter le 10 Gigabit Ethernet, permettant ainsi de transférer de grands volumes de données et d’éliminer les goulots d’étranglement pouvant survenir avec l’utilisation du 1 Gbit/s. Cela permet également de réduire la latence des nouvelles applications informatiques.

Le passage à la nouvelle solution : rapidité, efficacité, garantie

Rosenberger OSI a eu l’opportunité de travailler sur l’extension du site de Corbas, couvrant l’ensemble du bâtiment et incluant de nouvelles lignes de production. Grâce à l’expertise avancée et reconnue du partenaire Immotic, notamment dans le domaine du câblage de réseaux informatiques (cuivre et fibre optique), la société a fourni le matériel nécessaire à la réalisation d’un réseau structuré en cuivre de classe EA. La performance de la chaîne de liaison (36 km de câble en cuivre 6A F/FTP et 1.210 connecteurs de catégorie 6A) et le savoir-faire de l’équipe du partenaire ont permis d’obtenir d’excellents résultats aux tests réalisés. 605 liens ont été déployés sur ce nouveau site.

Par ailleurs, la grande réactivité d’intervention d’Immotic a facilité la livraison d’une installation clé en main dans de courts délais, offrant ainsi une garantie constructeur sur les composants et les applications d’une durée de 25 ans.

Les exigences ont été satisfaites, tout était conforme aux attentes. Le système de câblage a été finalisé en mai 2024. Les techniciens d’Immotic ont relevé plusieurs avantages lors de la mise en œuvre de la solution : simplicité, rapidité d’installation et respect des délais de livraison. Malgré quelques passages délicats rencontrés lors du déploiement de certains câbles en cuivre, les tests sont passés sans difficulté, rassurant ainsi le partenaire sur la qualité de fabrication des produits Rosenberger OSI.

« Nous avons recommandé ce type de solution à notre partenaire Immotic, car les composants constituant la chaîne de liaisons, à savoir le câble catégorie 6A F/FTP ainsi que les connecteurs 6A, ont permis de dépasser les exigences de la norme ISO 11801 amendement 2, au niveau des recettes, permettant ainsi au client final de bénéficier d’une installation durable, pérenne et performante dans le temps » a déclaré Bruno Demouron, Sales Europe Rosenberger OSI.