Vigilance Vulnerability Alerts - Linux kernel: out-of-bounds memory reading via i801_block_transaction_by_block(), analyzed on 23/02/2024
April 2024 by Vigilance.fr
An attacker can force a read at an invalid memory address of the Linux kernel, via i801_block_transaction_by_block(), in order to trigger a denial of service, or to obtain sensitive information.
Plus d'information sur : https://vigilance.fr/vulnerability/Linux-kernel-out-of-bounds-memory-reading-via-i801-block-transaction-by-block-43631