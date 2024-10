Vigilance Vulnerability Alerts - Linux kernel: buffer overflow via vm_fault_gtt(), analyzed on 15/08/2024

October 2024 by Vigilance.fr

An attacker can trigger a buffer overflow of the Linux kernel, via vm_fault_gtt(), in order to trigger a denial of service, and possibly to run code.

Plus d'information sur : https://vigilance.fr/vulnerability/Linux-kernel-buffer-overflow-via-vm-fault-gtt-44955