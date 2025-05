Vigilance.fr - syslog-ng: Man-in-the-Middle via Configuration Tls Certificate Name Wildcard Syntax, analyzed on 07/05/2025

May 2025 by Vigilance.fr

An attacker can act as a Man-in-the-Middle on syslog-ng, via Configuration Tls Certificate Name Wildcard Syntax, in order to read or write data in the session.

Plus d'information sur : https://vigilance.fr/vulnerability/syslog-ng-Man-in-the-Middle-via-Configuration-Tls-Certificate-Name-Wildcard-Syntax-47055