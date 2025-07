Vigilance.fr - MongoDB C Driver : buffer overflow via bson_string_append(), analysé le 09/05/2025

juillet 2025 par Vigilance.fr

Un attaquant peut provoquer un buffer overflow de MongoDB C Driver, via bson_string_append(), afin de mener un déni de service, et éventuellement d’exécuter du code.

Plus d'information sur : https://vigilance.fr/vulnerabilite/MongoDB-C-Driver-buffer-overflow-via-bson-string-append-47112