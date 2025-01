Vigilance.fr - FortiClientWindows: executing DLL code via Online Installer, analyzed on 12/11/2024

January 2025 by Vigilance.fr

An attacker can create a malicious DLL for FortiClientWindows, via Online Installer, and then put it in the current directory, in order to execute code.

