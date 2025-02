Vigilance.fr - editorconfig-core-c : buffer overflow via Many Escaped Characters, analysé le 02/12/2024

février 2025 par Vigilance.fr

Un attaquant peut provoquer un buffer overflow de editorconfig-core-c, via Many Escaped Characters, afin de mener un déni de service, et éventuellement d’exécuter du code.

Plus d'information sur : https://vigilance.fr/vulnerabilite/editorconfig-core-c-buffer-overflow-via-Many-Escaped-Characters-45785