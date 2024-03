Vigilance Alertes Vulnérabilités - HP LaserJet Pro Print : buffer overflow via GET Request Scan Jobs, analysé le 23/06/2023

mars 2024 par Vigilance.fr

Un attaquant peut provoquer un buffer overflow de HP LaserJet Pro Print, via GET Request Scan Jobs, afin de mener un déni de service, et éventuellement d’exécuter du code.

Plus d'information sur : https://vigilance.fr/vulnerabilite/HP-LaserJet-Pro-Print-buffer-overflow-via-GET-Request-Scan-Jobs-41571