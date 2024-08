Vigilance Alertes Vulnérabilités - FRRouting : buffer overflow via Flowspec Zero Nlri Length, analysé le 21/11/2023

août 2024 par Vigilance.fr

Un attaquant peut provoquer un buffer overflow de FRRouting, via Flowspec Zero Nlri Length, afin de mener un déni de service, et éventuellement d’exécuter du code.

