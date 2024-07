VFLIT lance Do’NaaS

juillet 2024 par Marc Jacob

VFLIT lance Do’NaaS (Network As A Service). Cette nouvelle offre permet aux professionnels de renforcer la protection et la qualité de leur réseau.

Do’NaaS apporte une couche supplémentaire de protection contre les cyberattaques en ajoutant une barrière additionnelle que les hackers devront franchir. Les clients se dotent généralement d’antivirus, d’EDR, de sauvegardes et de protections pour les emails, mais négligent souvent la sécurité de leur réseau local (LAN). Jean-Emmanuel URIEN compare cette situation à la sécurité d’un bâtiment : « On sécurise l’accès au bâtiment avec une porte d’entrée, une serrure, un contrôle d’accès, un vigile, ce qui correspond au rôle du Firewall. Cependant, si une personne malveillante parvient malgré tout à pénétrer dans le bâtiment, ou si un hacker s’introduit dans le réseau du client, il est essentiel que les bureaux soient également fermés, tout comme la salle du coffre-fort. De même, le réseau du client doit être cloisonné pour que le hacker n’accède qu’à un minimum de ressources (serveurs) ».

La solution Do’NaaS propose de cloisonner le réseau du client et de sécuriser les accès WiFi, souvent sources de failles de sécurité importantes et facilement accessibles.

Parallèlement, VFLIT propose des solutions de téléphonie en mode souscription, englobant chat, téléphonie, WhatsApp, sous la bannière de la communication unifiée.

Avec l’augmentation des solutions UCaaS (Unified Communications as a Service) et des offres hébergées à l’extérieur, la robustesse des systèmes de téléphonie est indispensable. Souvent, les dysfonctionnements proviennent de réseaux internes ou externes mal dimensionnés ou mal maîtrisés par le client. Cela génère une qualité médiocre de la voix, des coupures dans les communications, des non-réponses, etc. C’est ici que l’offre Do’NaaS intervient, car elle permet non seulement de sécuriser les accès, mais aussi d’améliorer la qualité de service dans la gestion des flux de données et de voix.

Une redevance mensuelle couvre la surveillance par un expert de VFLIT, les assurances logicielles et les mises à jour pour que les équipements soient constamment révisés. « Do’NaaS permet ainsi aux entreprises et établissements publics d’accéder plus facilement à l’ensemble des équipements à la pointe de la technologie pour améliorer la qualité et la sécurité de leurs réseaux avec un nouvel investissement très faible. L’évolutivité en est également facilitée dans le temps. Cet argument est essentiel pour que les PME s’intéressent davantage à la protection de leur réseau », explique Jean-Emmanuel URIEN.

Contrairement au leasing traditionnel, le client peut donc faire évoluer ses équipements dans le temps (firewall, WiFi, switches...) sans investissement lourd. Les avantages financiers sont évidents : des équipements de dernière génération toujours performants, des assurances logicielles et matérielles incluses, et la garantie de mise à jour continue.