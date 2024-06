Vertiv publie son rapport RSE 2023

juin 2024 par Marc Jacob

Vertiv a publié son rapport RSE 2023, qui détaille les progrès réalisés dans les principaux domaines et présente le plan « One Vertiv, One World » de l’entreprise pour faire progresser les principes de respect de l’environnement, favoriser un lieu de travail sûr, inclusif et engagé, et mener ses activités de manière responsable.

En 2023, Vertiv a continué à faire avancer sa vision pour créer un avenir plus responsable en se concentrant sur des produits et des systèmes efficaces, des opérations responsables, ses collaborateurs, ses riverains, l’intégrité de la chaîne d’approvisionnement et la gouvernance. Compte tenu du rôle essentiel que jouent les secteurs des technologies et des data centers dans le paysage énergétique mondial, le plan « One Vertiv, One World » aidera à guider les prochaines étapes de l’entreprise dans la poursuite de la création de valeur à long terme pour ses actionnaires, ses clients et les communautés qu’elle sert.

Les efforts et les initiatives mis en évidence dans le rapport 2023 comprennent :

– Une offre élargie à la fois de solutions de refroidissement liquide à haute efficacité et de réfrigérants à faible potentiel de réchauffement global (PRG) pour aider les clients de Vertiv à faire progresser leurs initiatives en matière d’IA et les aider à obtenir des performances avec un impact environnemental plus faible.

– L’acquisition de CoolTera Ltd. (CoolTera), un concepteur et fabricant de solutions de refroidissement liquide hautement efficaces, apportant une expertise, des contrôles et des systèmes de refroidissement avancés supplémentaires au portefeuille de gestion thermique déjà riche de Vertiv.

– Le déploiement d’un nouveau système de stockage d’énergie par batterie (BESS) avec des batteries lithium-ion qui fournit un stockage d’énergie à l’échelle du réseau qui peut être utilisé comme une alimentation électrique permanente, aidant les clients à soutenir la résilience opérationnelle, à éviter les frais relatifs aux pics de demande, et à s’appuyer davantage sur les ressources énergétiques alternatives distribuées telles que les panneaux solaires, les éoliennes et les piles à combustible à hydrogène pour aider à réduire les émissions de carbone et à maintenir la fiabilité. La solution de micro-réseau a également été dévoilée sur le site de Vertiv Delaware, dans l’Ohio, en tant que centre d’expérience client, exploitant à la fois des panneaux solaires et des piles à hydrogène comme sources d’énergie alternatives, qui fourniront de l’énergie pour les opérations de Vertiv et fonctionneront comme un banc d’essai afin de démontrer la solution de réduction des émissions de carbone pour les clients.

– L’introduction du Vertiv™ TimberMod™, présentant le bois massif comme un composant structurel clé au lieu de l’acier pour les solutions de centres de données modulaires préfabriqués (PFM), offrant la possibilité de minimiser l’épuisement des ressources et de réduire l’empreinte carbone du produit par rapport aux alternatives en acier.

– Un guide actualisé sur le développement durable des centres de données avec des statistiques mises à jour et d’autres informations pertinentes pour aider les clients de Vertiv et d’autres parties prenantes.

– Une mise à jour des efforts de Vertiv en matière d’efficacité opérationnelle afin de suivre et de contrôler les principaux impacts environnementaux de l’entreprise, et d’affiner les processus pour rationaliser la collecte de données relatives aux émissions de carbone, à la consommation d’énergie, à l’utilisation de l’eau, à la production de déchets et au recyclage. Un exemple notable est le système de récupération de l’eau du site de Monterrey, au Mexique, qui réduit la dépendance du site à l’égard de l’approvisionnement en eau de la ville en collectant l’eau des unités de climatisation utilisées pour refroidir le site et en la transformant en eau utilisable à d’autres fins.

– Exemples de l’impact de Vertiv sur les communautés que nous servons.

– Un rapport sur l’engagement de Vertiv en faveur de l’intégrité de la chaîne d’approvisionnement afin d’assurer la conformité avec les principales normes du secteur en matière de gestion responsable des minéraux, de droits de l’homme et de conditions de travail.