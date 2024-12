Vertiv présente Vertiv™ PowerUPS 9000

décembre 2024 par Marc Jacob

Vertiv présente Vertiv™ PowerUPS 9000, un système d’alimentation sans interruption (ASI) à haut rendement énergétique et à haute densité de puissance avec un encombrement réduit. Ce système est conçu pour prendre en charge les applications informatiques allant de l’informatique classique aux applications à haute densité. Il est disponible dans le monde entier en modèles UL et CE, de 250 à 1 250 kW par unité.

Le Vertiv PowerUPS 9000 est conçu pour une haute densité de puissance, ainsi qu’une efficacité en double conversion supérieure allant jusqu’à 97,5 %. Le système permet une installation rapide et facile, avec une entrée de câble par le haut ou par le bas, ainsi que des options de protection contre les retours de tension et un kit de mise à la terre qui sont intégrées dans le système sans nécessiter d’espace supplémentaire ou d’installation sur site. Les unités peuvent être déployées n’importe où dans le monde, ce qui réduit les risques d’incohérences en matière d’approvisionnement et de service, les retards de livraison et les pannes.

Le Vertiv PowerUPS 9000 est l’ASI Vertiv la plus efficace dans sa catégorie de produits, avec un encombrement physique 32 % inférieur à celui des générations précédentes. Il est compatible avec l’armoire batteries au lithium Vertiv™ EnergyCore, ainsi qu’avec d’autres technologies de batteries, notamment les batteries au plomb étanche (VRLA) et nickel-zinc.

Des commandes dédiées et séparées, ainsi que des cartes de communication et de contrôle doubles et remplaçables à chaud, permettent à chaque module de puissance de fonctionner indépendamment. En cas de défaillance, le module concerné peut s’isoler, protégeant ainsi les autres modules et permettant un fonctionnement continu. Le commutateur de bypass statique à semi-conducteurs à fonctionnement continu optimise la ligne de bypass, et le système est entièrement entretenu et remplaçable à chaud, ce qui signifie que la maintenance et les mises à niveau peuvent être effectuées sans temps d’arrêt.

Le Vertiv™ PowerUPS 9000 peut être activé avec Vertiv™ Next Predict, une stratégie de maintenance préventive avec une surveillance avancée, des analyses de l’état basées sur les données et des informations qui optimisent les opérations du site. En exploitant l’IA et les algorithmes d’apprentissage automatique pour surveiller les conditions réelles des équipements et mesurer leur état, Vertiv offre une solution complète pour une performance et une pérennité optimales des équipements.

Dans les laboratoires de tests de Vertiv, les ingénieurs de Vertiv ont soumis le Vertiv PowerUPS 9000 à des tests approfondis de validation technique (EVT) et de validation de conception (DVT) dans un large éventail de conditions opérationnelles afin de confirmer ses performances et sa fiabilité dans des scénarios réels. Il a également été soumis à des tests supplémentaires d’environnement, de performance et de corner case - y compris la protection contre les débris, les tests structurels d’intégrité sismique et de durabilité, et les tests de surtension et de sous-tension - qui ont simulé les conditions extrêmes auxquelles le système peut être confronté.