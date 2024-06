Vertiv présente Vertiv™ Liebert® PDX-PAM

juin 2024 par Marc Jacob

Vertiv présente Vertiv™ Liebert® PDX-PAM, sa nouvelle unité de refroidissement à détente directe à haut rendement, dotée du fluide frigorigène R513A à faible potentiel de réchauffement global (PRG) et ininflammable. Disponible dans la zone Europe, Moyen Orient et Afrique (EMEA), le système est conçu pour fonctionner avec un réfrigérant écologique (par rapport aux anciens fluides) pour favoriser une efficacité et une fiabilité supérieure, ainsi qu’une flexibilité d’installation optimale.

Liebert® PDX-PAM permet aux exploitants de data centers de se conformer au règlement (UE) 2024/573 sur les gaz fluorés et d’atteindre leurs objectifs en matière de développement durable. Le fluide frigorigène R513A permet une réduction du PRG de 70 % par rapport au R410A traditionnel, sans compromettre la sécurité ou la fiabilité. Aucun dispositif de sécurité supplémentaire n’est nécessaire, comme c’est le cas pour les unités utilisant des réfrigérants inflammables, permettant de réduire les coûts d’installation et les dépenses d’investissement.

Liebert PDX-PAM est disponible de 10 kW à 80 kW avec une large plage de configurations de débits d’air, d’options et d’accessoires, ce qui rend l’unité de refroidissement flexible à divers besoins d’installation, des datacenters de petite à moyenne taille, y compris les applications de l’Edge Computing, les ASI et les salles des batteries. En association avec les unités Liebert PDX-PAM, un large choix de solutions de refroidissement est disponible pour gérer le rejet de chaleur à l’extérieur, selon la configuration spécifique du système.

Vertiv est à la pointe de l’innovation et repousse les limites de la technologie avec Liebert® PDX-PAM, unité de refroidissement avec fluide frigorigène R513A ininflammable à faible PRG équipé de compresseurs à moteur brushless à vitesse variable, une conception de batterie étagée avec un filtre innovant en instance de brevet, de détendeurs électroniques et de ventilateurs à commutation électronique (EC) de pointe, inclus dans la version standard. Le contrôleur intégré Vertiv™ Liebert® iCOM™ permet une synchronisation transparente de ces composants, permettant une modulation complète des performances. Ainsi, l’unité Liebert® PDX-PAM peut s’adapter efficacement et de manière fiable à l’évolution des conditions de fonctionnement et à la charge thermique. La capacité de modulation continue complète réduit considérablement la consommation électrique annuelle, permettant ainsi une solution plus rentable, grâce à l’amélioration de l’efficacité de la charge partielle et à la surveillance précise du fonctionnement de la machine. Ceci facilite le suivi des performances et une maintenance plus opportune et efficace, créant ainsi des opportunités d’actions de maintenance prédictive.