Vertiv présente le Vertiv™ CoolLoop Trim Cooler

mars 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Vertiv ajoute une nouveauté à son portefeuille de solutions de refroidissement, avec le lancement de Vertiv™ CoolLoop Trim Cooler, en soutien aux applications de refroidissement liquide et par air pour l’IA (intelligence artificielle) et le HPC (calcul à haute performance). Cette solution mondiale prend en charge diverses conditions climatiques pour les centres de données et les usines d’IA à refroidissement hybride ou liquide.

S’intégrant aux environnements à haute densité refroidis par liquide, le Vertiv™ CoolLoop Trim Cooler offre une efficacité opérationnelle et s’aligne sur les besoins évolutifs du secteur pour des solutions de refroidissement compactes et efficaces en énergie. Il offre jusqu’à 70 % de réduction de la consommation annuelle d’énergie de refroidissement grâce au freecooling et au fonctionnement mécanique, et 40 % d’économie d’espace par rapport aux systèmes traditionnels. Conçu pour répondre aux défis des usines d’IA modernes, le système supporte les températures fluctuantes de l’eau fournie jusqu’à 40°C et la fonctionnalité de la plaque froide à 45°C.

Des raccordements d’eau directs offrent une intégration fluide et directe du système pour le Vertiv™ CoolLoop Trim Cooler et les unités de distribution de liquide de refroidissement Vertiv™ CoolChip CDU, pour un refroidissement direct sur puce. Le Vertiv™ CoolLoop Trim Cooler peut également se raccorder directement aux systèmes de refroidissement par immersion. Cela simplifie l’installation et la complexité opérationnelle, permettant une compatibilité à travers une variété d’environnements de refroidissement à haute densité.

Le Vertiv™ CoolLoop Trim Cooler utilise un réfrigérant à faible PRG et offre un refroidissement évolutif jusqu’à près de 3 MW dans la configuration refroidie par air. Grâce à des batteries de freecooling optimisées pour les températures ambiantes supérieures, le système est conçu pour fonctionner en mode freecooling à travers plus de saisons et de conditions, pour une consommation électrique et des émissions de CO2e réduites. Il est conforme aux restrictions de la réglementation européenne F-GAS de 2027, évitant de devoir procéder à des reconceptions coûteuses ou à des mises à niveau de l’infrastructure pour répondre à cette future exigence réglementaire.