Vertiv ouvre un site de production en Caroline du Sud

octobre 2024 par Marc Jacob

L’usine Vertiv Pelzer produira une variété de solutions d’infrastructure, y compris des solutions modulaires intégrées, des systèmes d’alimentation modulaires et d’autres systèmes intégrés exploitant le portefeuille de technologies de Vertiv en matière d’alimentation, de refroidissement et d’infrastructure informatique pour les data centers. Ces solutions préfabriquées et préconçues sont entièrement testées en usine en tant que système, ce qui réduit considérablement les besoins en main-d’œuvre sur site et le délai global de mise sur le marché des data centers. Les solutions modulaires intégrées de Vertiv permettent également aux clients d’étendre leurs activités en toute confiance à l’avenir.

Outre le nouveau site de Pelzer, Vertiv dispose également d’un site de fabrication d’appareillages électriques et de jeux de barres près d’Anderson, en Caroline du Sud. Vertiv a augmenté la capacité de ses activités de solutions d’infrastructure, d’appareillage électriques et de jeux de barre grâce à une utilisation accrue et à l’expansion de sa présence aux États-Unis, au Mexique, en Slovaquie, aux Émirats arabes unis, en Irlande et en Irlande du Nord.