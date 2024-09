Vertiv nomme Frank Poncheri au poste de directeur des ressources humaines

septembre 2024 par Marc Jacob

Vertiv a désigné Frank Poncheri en qualité de directeur des ressources humaines, sous la responsabilité du PDG Giordano (Gio) Albertazzi. Il dirigera la stratégie, le développement et les opérations des ressources humaines, renforçant ainsi les priorités stratégiques et les comportements de Vertiv.

Frank Poncheri détient plus de 15 ans d’expérience dans le domaine des ressources humaines et la stratégie d’entreprise, notamment en ce qui concerne le développement du personnel au niveau mondial, la gestion des talents et la culture de la haute performance. Il a précédemment occupé les postes de vice-président des RH et des processus d’intégration en entreprise, de directeur divisionnaire des ressources humaines, ainsi que diverses autres fonctions au cours des dix années qu’il a passées chez Owens Corning aux États-Unis et en Finlande. Il a débuté sa carrière dans les ressources humaines chez GE Aerospace, après avoir suivi leur programme intensif de leadership en ressources humaines.

M. Poncheri est titulaire de deux diplômes de l’Ohio State University, Max M. Fisher College of Business - Bachelor of Science in Business Administration, et d’un Master of Labor Relations & Human Resources.