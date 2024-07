Vertiv lance Vertiv™ Trinergy™

juillet 2024 par Marc Jacob

Vertiv lance Vertiv™ Trinergy™, une alimentation sans interruption (ASI) conçue pour répondre aux exigences de charge variable des data centers, et Vertiv™ PowerNexus, une solution intégrée qui permet un couplage étroit à faible encombrement entre l’ASI et l’appareillage électrique du système. Les deux solutions sont disponibles dans le monde entier. L’ASI Vertiv Trinergy est disponible dans les puissances 1 500, 2 000 et 2 500 kVA au niveau mondial.

L’ASI Vertiv la plus fiable, la plus résiliente et la plus efficace dans sa catégorie

Vertiv a calculé que Vertiv Trinergy dépasse la disponibilité prévisionnelle de la chaîne d’alimentation des data centers de niveau IV, avec un taux de disponibilité prévu de 99,9999998 % contre 99,9994 % - une différence de 30 secondes de panne en dix ans pour Vertiv Trinergy, contre huit heures en dix ans comme prévu pour la chaîne d’alimentation des data centers de niveau IV. Le système renforce la résilience grâce à des configurations d’autonomies prolongées et à sa conception innovante de module auto-isolant, avec une architecture modulaire qui comprend des modules physiquement séparés de 500 kW. Chaque module comprend les composants d’une ASI on line : onduleur, redresseur, booster/chargeur et commandes dédiées et séparées, permettant à chaque module de fonctionner indépendamment, offrant ainsi une alimentation électrique ininterrompue fiable, même pendant les opérations de maintenance.

Une conception à faible encombrement qui contribue à réduire les coûts de maintenance

Vertiv Trinergy étend le concept de modularité à tous les niveaux de l’architecture de l’ASI. Les modules peuvent être combinés pour s’adapter à différents types de déploiement, ce qui permet de réaliser des économies d’espace considérables grâce à son empreinte compacte. Elle rationalise la distribution électrique grâce à un point de connexion unique, réduisant ainsi la nécessité de nombreux câbles, borniers, gaines à barres et connexions d’appareillages électriques pour les sorties d’ASI.

L’encombrement du Vertiv Trinergy est encore plus optimisé lorsqu’il est intégré avec l’appareillage Vertiv™ PowerBoard dans le cadre de la nouvelle solution Vertiv™ PowerNexus, étroitement couplée en un seul bloc connecté par des jeux de barres internes. Cette intégration permet également de réduire le matériel de câblage, le temps d’installation et les coûts de main-d’œuvre liés à l’installation. Le Vertiv PowerNexus est également disponible intégré sur site, sous forme de skid d’alimentation ou intégré dans une armoire, offrant une flexibilité pour répondre aux besoins spécifiques du site. L’intégration du Vertiv PowerNexus est réalisée en usine, ce qui permet d’économiser du temps d’installation sur le site. Le système intégré Vertiv™ EPMS (energy and power monitoring system) avec surveillance de l’énergie embarquée rend le système plus sûr, plus fiable et plus exploitable dès sa mise en service en augmentant la visibilité et en réduisant le nombre d’interconnexions.

L’ASI peut être prise en charge par le portefeuille de services de projet et de cycle de vie de Vertiv, qui comprend une nouvelle suite de services basés sur les données, y compris la gestion avancée des incidents Vertiv LIFE, l’analyse de la maintenance et les scores de santé basés sur l’état de l’équipement.

Alimentation dynamique et économies d’énergie

Vertiv™ Trinergy™ offre un rendement en double conversion exceptionnel allant jusqu’à 97,1 %, qui peut atteindre 99 % avec le mode Dynamic Online, réduisant ainsi les coûts d’exploitation et la dissipation d’énergie. Cela diminue considérablement la consommation du système de refroidissement, permettant une réduction globale du coût total de possession et un délai de retour sur investissement réduit.

L’ASI permet de réaliser des économies d’énergie supplémentaires, ainsi que des économies de coûts et la génération de revenus, en exploitant la fonction Dynamic Grid Support, qui permet à l’ASI de participer à la gestion de la demande et à d’autres services de réseau électrique, là où ils sont disponibles.

Grâce à son fonctionnement amélioré de booster en service continu, l’ASI est capable de fonctionner à partir d’une source d’alimentation en courant continu, même à pleine charge, pendant une durée indéterminée. L’ASI est également compatible avec le système de stockage d’énergie par batterie Vertiv™ DynaFlex (BESS), qui peut exploiter des sources d’énergie alternatives comme alimentation de secours ou principale dans le cadre d’une stratégie BYOP (bring your own power). Le remplacement des générateurs diesel comme alimentation de secours peut contribuer à réduire le temps moyen de réparation (MTTR), et contribue à la décarbonation.