Vertiv lance Vertiv™ Environet™ Connect

septembre 2024 par Marc Jacob

Vertiv lance Vertiv™ Environet™ Connect, une solution de gestion et de surveillance de parc connectée au cloud et basée sur le web. Elle est dotée d’une interface agnostique qui peut gérer divers équipements d’infrastructure de data centers sur plusieurs sites, quel que soit le fabricant. Environet™ Connect est désormais disponible en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique (EMEA), ainsi qu’en Amérique du Nord.

Environet Connect accélère le déploiement des équipements Vertiv distants et améliore leur état et leur efficacité grâce au provisionnement de masse et aux mises à jour des firmwares des cartes de gestion de réseau. La capacité de surveillance du système améliore le contrôle des infrastructures critiques et fournit des notifications d’alarme personnalisables et configurables. La surveillance couvre les systèmes ASI, les unités de distribution électrique en rack (PDU), les groupes électrogènes et les unités de refroidissement.

Environet Connect est accessible aux clients en direct et aux partenaires fournisseurs de services managés (MSP). Il s’adapte à tous les types d’utilisateurs et est conçu pour la multilocation, ce qui simplifie le processus pour les partenaires et les clients.

Vertiv offre une série de services pour améliorer l’expérience des utilisateurs d’Environet Connect, avec la formation au logiciel, le service d’assistance à la clientèle et la gestion des actifs. Les services comprennent des niveaux échelonnés, englobant l’assistance technique, les mises à jour du firmware, le provisionnement des dispositifs et la surveillance à distance.

Vertiv a récemment annoncé son portefeuille de bout en bout pour les déploiements de calcul haute performance (HPC) et d’IA, Vertiv™ 360AI. Les solutions comprennent l’alimentation, le refroidissement, les armoires, les services de cycle de vie de bout en bout et la gestion numérisée. Vertiv™ Environet™ Connect permet de disposer d’une interface commune pour les solutions au sein de l’écosystème de l’IA.