Vertiv fournira des solutions d’infrastructure prêtes pour l’IA au data center de pointe de Polar en Norvège

mai 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Vertiv a été choisi par Polar comme fournisseur principal pour son premier data center modulaire prêt pour l’IA en Norvège. Entièrement alimenté par l’énergie hydroélectrique, l’installation de Polar minimise son empreinte carbone tout en accueillant des environnements à haute densité, refroidis par liquide jusqu’à 120 kW par rack. La solution Vertiv est conçue avec une redondance N+1 des systèmes électriques et thermiques, offrant la résilience et la fiabilité nécessaires pour soutenir les opérations d’IA et de calcul accéléré. La mission de Polar est de créer une plateforme d’infrastructure de premier plan, respectueuse de l’environnement pour permettant à leurs clients de développer l’avenir de l’IA.

Alors que les applications d’IA deviennent de plus en plus gourmandes en ressources, la demande d’une infrastructure évolutive et efficace en énergie est plus forte que jamais. Grâce à l’infrastructure d’alimentation et de refroidissement préconfigurée de Vertiv, la nouvelle installation de Polar est prête à relever ces défis, en prenant en charge un environnement informatique à haute performance avec une agilité opérationnelle qui soutient leurs objectifs commerciaux de durabilité.

Viktor Petik, Senior Vice-Président des solutions d’infrastructure chez Vertiv, commente : "Cette collaboration illustre la force de l’approche modulaire de Vertiv, fournissant à Polar une infrastructure à haute densité prête pour l’IA qui combine un déploiement rapide avec une efficacité énergétique exceptionnelle. En exploitant une infrastructure assemblée en usine, nous surmontons les défis traditionnels sur site et fournissons une solution adaptée aux exigences évolutives de Polar."

Andy Hayes, PDG de Polar, a déclaré : " Nous sommes ravis de nous associer à Vertiv sur ce projet innovant, qui nous permet d’évoluer rapidement et efficacement tout en maintenant un engagement fort envers la durabilité. La flexibilité de la solution de Vertiv nous permet de nous développer facilement pour répondre à la demande du marché, et nous aide à soutenir nos clients avec des capacités d’IA et de HPC de pointe."

Dans le cadre de cette collaboration, Vertiv conçoit, fabrique, livre, installe et met en service une solution modulaire préfabriquée (PFM) entièrement équipée, évolutive et prête pour l’IA, capable de prendre en charge une charge informatique de 12 MW, avec la possibilité d’extension jusqu’à 50 MW. La solution comprend Vertiv™ EXL S1, une alimentation sans interruption (ASI) hautement efficace et interactive avec le réseau, capable de supporter les charges électriques variables de l’IA et d’autres applications HPC. Elle intègre également le groupe de production d’eau glacée compact Vertiv™ Liebert® AFC avec réfrigérant à très faible PRG (potentiel de réchauffement global), conçu pour réduire considérablement les émissions de carbone, et permettant une consommation énergétique annuelle jusqu’à 20 % inférieure à celle des systèmes à vis fixes.

La première phase de déploiement du projet devrait être mise en service au second semestre 2025, avec une extension supplémentaire déjà planifiée. L’installation est la première du portefeuille de développements ambitieux de Polar qui rehaussera la norme des data centers prêts pour l’IA à travers l’Europe.