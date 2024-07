Vertiv et ZincFive collaborent

juillet 2024 par Marc Jacob

Vertiv et ZincFive® annoncent que Vertiv ajoutera les armoires batteries ZincFive BC Series pour l’alimentation sans interruption (ASI) à son portefeuille de systèmes de batteries disponibles pour l’alimentation de secours des data centers. Les batteries nickel-zinc sûres et recyclables sont compatibles avec une sélection de systèmes ASI Vertiv™ de grande et moyenne taille, y compris Vertiv™ Trinergy™ récemment lancé, en tant que source de stockage d’énergie de secours, complétant ainsi l’engagement de la société à permettre aux clients de minimiser l’empreinte environnementale de leurs sites de data centers. Les ZincFive BC Series armoires batteries d’ASI sont désormais disponibles chez Vertiv en Amérique du Nord et en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique (EMEA).

Les ZincFive BC Series armoires batteries d’ASI sont la première solution de stockage d’énergie par batterie nickel-zinc dotés d’une compatibilité ascendante et descendante avec les ASI de catégorie mégawatt. Les BC Series offrent le plus faible encombrement du secteur par rapport aux batteries plomb étanche et Lithium-Ion, et des exigences de maintenance minimales. La chimie NiZn permet un fonctionnement fiable, les branches de la batterie restant conductrices, même lorsque les piles sont faibles ou vides. En outre, selon une étude réalisée par Boundless Impact et commandée par ZincFive, les batteries NiZn de ZincFive ont un impact environnemental de bout en bout nettement inférieur à celui des batteries au plomb et lithium, comme l’a validé l’analyse d’une tierce partie experte.