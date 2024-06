Vertiv et Ballard annoncent un partenariat technologique

juin 2024 par Marc Jacob

Vertiv et Ballard Power System ont conclu un partenariat technologique stratégique axé sur les applications d’alimentation sécurisée pour les data centers et les infrastructures critiques, évolutives de 200 kW à plusieurs MW.

En collaborant pour démontrer la faisabilité technique et les avantages pour les clients des solutions de piles à combustible alimentées à l’hydrogène, Vertiv a intégré les modules d’alimentation des piles à combustible Ballard avec le système d’alimentation sans interruption (ASI) Vertiv™ Liebert® EXL S1 dans le cadre d’une preuve de concept (POC - proof of concept) démontrée avec succès sur le site de Vertiv dans l’Ohio.

Basée sur des composants disponibles dans le secteur, la solution Power Module H2 démontrée par Vertiv sur son site du Delaware, dans l’Ohio, intègre deux armoires de piles à combustible Ballard PowerGen 200kW, qui alimentent le système de secours décarboné entièrement fonctionnel. La solution englobe un sous-système de refroidissement complet, un équipement de conditionnement de l’alimentation et une infrastructure de stockage de l’hydrogène intégrée aux batteries lithium-ion Vertiv™ HPL, au système ASI Liebert® EXL S1 et au système de gestion de l’énergie Vertiv™ DynaFlex EMS (Energy Management Controller). La solution Power Module H2 fait partie de la solution de micro-réseau de 1 MW du Centre d’Expérience Client de Vertiv, comprenant un champ de panneaux solaires photovoltaïques de 1 MW en courant alternatif et le système de stockage d’énergie par batterie Vertiv™ DynaFlex (BESS).

Les validations et essais initiaux ont démontré le bon fonctionnement d’une alimentation de secours sans émission de gaz à effet de serre intégrée dans une architecture d’alimentation sans interruption.

Le Power Module H2 de Vertiv est une alternative pour répondre à la demande croissante d’énergie des futurs data centers, et à la production d’énergie de secours sans émission de gaz à effet de serre. Le système préfabriqué et testé en usine fournit une infrastructure électrique rapidement déployable et évolutive pour les nouveaux data centers, ainsi que la possibilité de moderniser les sites existants sans avoir à repenser l’infrastructure électrique.

La solution Vertiv Power Module H2, qui se concentre sur l’Amérique du Nord, l’Europe et certaines opportunités dans d’autres zones géographiques, offre plusieurs avantages pour les applications d’infrastructures critiques :

– Infrastructure électrique complexe à alimentation unique

– Alimentation de secours sans émission de gaz à effet de serre et à faible niveau sonore

– Réponse rapide à la demande dynamique d’énergie

– Faible maintenance par rapport aux solutions de secours par générateur diesel

– Autonomie prolongée (en jours) - limitée uniquement par la capacité de stockage du carburant

– Encombrement optimisé pour les applications à l’échelle du MW

– Évolutive dans les applications d’ASI multi-MW et de piles à combustible

La solution Vertiv Power Module H2 élargit le portefeuille d’alimentation de Vertiv et constitue une contribution innovante au plan « One Vertiv, One World » récemment dévoilé, qui s’inscrit dans la stratégie RSE de Vertiv visant à favoriser un avenir plus durable.