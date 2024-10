Vertiv élargit sa gamme de groupes de production d’eau glacée freecooling

octobre 2024 par Marc Jacob

Vertiv lance modèles à haute puissance de sa gamme de groupes de production d’eau glacée à vis inverter Vertiv™ Liebert® AFC avec réfrigérant à faible potentiel de réchauffement global (PRG). Disponibles en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique (EMEA), les nouveaux modèles offrent une puissance frigorifique allant jusqu’à 2,2 MW dans un châssis unique, entraînant une réduction de l’empreinte carbone, nécessitant moins d’unités à installer pour la capacité, et diminuant le temps et les coûts d’installation et de maintenance pour les opérateurs de data centers.

Les derniers modèles Liebert® AFC sont des groupes de production d’eau glacée à haute densité, extérieurs et freecooling qui offrent la plus haute puissance frigorifique du secteur dans un châssis unique. Ces groupes de production d’eau glacée innovants permettent un fonctionnement hybride pour les data centers déployant le refroidissement liquide pour les applications d’IA et de HPC, et sont conformes aux exigences réglementaires actuelles de l’UE. Le groupe de production d’eau glacée est un élément à part entière de la solution globale de Vertiv pour simplifier le déploiement et la gestion des data centers. En associant les groupes de production d’eau glacée Liebert AFC à des solutions à eau glacée telles que le système de traitement d’air périphérique Vertiv™ Liebert® PCW, l’unité de distribution de liquide de refroidissement Vertiv™ Liebert® XDU, le système Vertiv™ Liebert® CWA Thermal Wall et le régulateur intelligent Vertiv™ Liebert® iCOM™ CWM, les opérateurs peuvent répondre efficacement aux besoins de refroidissement des applications de colocation et de cloud des data centers.

Vertiv™ Liebert® AFC offre une consommation énergétique annuelle jusqu’à 20 % inférieure à celle des solutions à vis fixe. Le compresseur à inverter permet de réduire la consommation d’énergie et, en particulier, la puissance électrique requise pendant les périodes de pics, ce qui permet une plus grande disponibilité de l’alimentation électrique pour les équipements IT. Les algorithmes de régulation innovants offrent un contrôle précis de la température de distribution du fluide aux unités intérieures, améliorant ainsi la continuité et la fiabilité du refroidissement. La solution est conçue pour fonctionner avec un réfrigérant plus écologique, le R1234ze HFO, permettant aux propriétaires de data centers de se conformer au règlement (UE) 2024/573 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et aux clients d’atteindre les objectifs urgents de durabilité.