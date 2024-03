Vertiv, Conapto et Fever Energy s’associent pour implémenter la technologie Dynamic Grid Support en Suède

mars 2024

Exploitant la puissance de Vertiv™ Liebert® EXL S1, un système d’alimentation sans interruption (ASI) innovant qui offre une solution intégrée pour la protection des alimentations critiques et les fonctionnalités de support des réseaux électriques, cette initiative révolutionnaire vise à améliorer la durabilité grâce à l’efficacité énergétique maximale de l’ASI et à la réduction des émissions de CO2 à travers l’utilisation de sources d’énergie alternatives.

Alors que la digitalisation continue d’accélérer la croissance de l’infrastructure numérique suédoise, la demande de sources d’énergie stables, fiables et durables a explosé. Conscients de ce besoin, Vertiv, Conapto et Fever Energy s’associent pour donner aux data centers la possibilité de jouer un rôle actif dans la stabilisation du réseau électrique tout en débloquant de nouvelles sources de revenus.

Grâce à la fonction Dynamic Grid Support innovante de l’ASI, Conapto peut contribuer activement à la stabilité du réseau électrique en participant à la réponse rapide en fréquence (FFR) et à la demande de réserve de contrôle de fréquence (FCR-D). La solution de Vertiv optimise la puissance de l’ASI et utilise le stockage sur batterie lithium-ion, ce qui permet de soutenir l’alimentation pendant les pics de demande, sans modification importante de l’infrastructure. En assurant une régulation statique et dynamique de la fréquence, ainsi que des fonctionnalités de gestion de la demande, l’ASI contribue à la stabilité du réseau électrique et à l’utilisation efficace des ressources, favorisant ainsi l’intégration de sources alternatives, telles que le vent, l’eau et le soleil, dans l’écosystème énergétique.

Conapto a choisi le système d’onduleurs Vertiv™ Liebert® EXL S1, en raison de sa capacité à réduire la consommation d’énergie par rapport à des alternatives moins efficaces sur le plan énergétique. Cette solution innovante, soutenue par la technologie des batteries lithium-ion, offre une capacité élevée dans un encombrement compact, ce qui permet aux centres de données de maximiser le nombre de racks et de serveurs et permet également un rendement opérationnel jusqu’à 99%.

L’initiative conjointe se déroulera en deux phases principales. Tout d’abord, les installations existantes de Conapto acquises en 2022 sont actuellement optimisées pour le support du réseau électrique, avec des unités ASI conçues pour les utilisateurs finaux afin de s’intégrer de manière transparente dans le système. Ensuite, la même solution est actuellement en cours d’implémentation sur les sites de Conapto à Stockholm 4 South, afin d’améliorer la puissance et la résilience du réseau électrique.