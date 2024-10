Vertiv codéveloppe avec NVIDIA une architecture d’alimentation et de refroidissement pour la plate-forme NVIDIA GB200 NVL72

octobre 2024 par Marc Jacob

L’architecture de référence accélérera le déploiement de la plate-forme en rack NVIDIA GB200 NVL72 refroidie par liquide et supportera jusqu’à 132 kW par rack. L’architecture adopte une approche de bout en bout de la conception de l’infrastructure pour optimiser la vitesse de déploiement, les performances, la résilience, le coût, l’efficacité énergétique et l’évolutivité des data centers actuels et futurs.

Grâce à l’infrastructure d’alimentation et de refroidissement Vertiv™ adaptée et étroitement couplée à la plateforme NVIDIA Blackwell, l’architecture de référence simplifie et accélère le déploiement des charges de travail d’IA dans les data centers nouveaux et existants, tout en réduisant les risques et en permettant la standardisation entre les sites. L’infrastructure d’alimentation critique complète de l’architecture est conçue pour réduire de manière significative l’énergie dissipée en alignant les clusters d’IA sur les blocs de puissance des data centers. L’infrastructure hybride de refroidissement par liquide et par air exploite l’impact interdépendant des deux approches pour gérer efficacement l’évacuation de la chaleur à haute densité. En outre, la conception inclut des conseils pour les systèmes optionnels inspirés de l’Open Compute Project, tels que les baies d’alimentation en courant continu.

L’architecture de référence fait partie du portefeuille Vertiv™ 360AI de conceptions de référence pour les data centers rétrofit et greenfield. Elle a été conçue pour aider les clients à naviguer dans des solutions intégrées pour l’alimentation et le refroidissement pour l’IA et d’autres applications d’informatique haute performance. Les principaux avantages de l’architecture de référence codéveloppée pour la conception NVIDIA GB200 NVL72 sont les suivants :

● Déploiement et rénovations rapides : Permettant l’utilisation de modules préconfigurés et l’intégration en usine, VertivTM MegaModTM CoolChip offre une infrastructure critique d’IA clé en main jusqu’à 50 % plus rapide que les constructions sur site.

● Gestion d’énergie à faible encombrement : Utilisant les technologies d’alimentation avancées de Vertiv, notamment le système d’alimentation sans interruption (ASI) Vertiv™ Trinergy™ et l’armoire batteries au lithium Vertiv™ EnergyCore, la conception offre une fiabilité inégalée dans le secteur et une gestion de l’alimentation à haut rendement énergétique dans un encombrement réduit d’environ 40 % par rapport aux offres classiques.

● Refroidissement à haute efficacité énergétique : L’intégration à l’échelle de technologies de refroidissement par liquide et par air à faible PRG (potentiel de réchauffement global) - notamment le groupe de production d’eau glacée Vertiv™ AFC, le système de refroidissement de salle à base d’eau glacée Vertiv™ Liebert® CW et les unités de distribution de liquide de refroidissement Vertiv™ XDU - offre des coûts de refroidissement annuels jusqu’à 20 % inférieurs à ceux des solutions à vis fixes.

● Gestion dynamique des charges de travail : La moyenne de charge intégrée via la batterie lithium-ion et les ASI de nouvelle génération permet de supporter les charges de travail dynamiques du GPU.

● Services d’installation et d’exploitation : Grâce son envergure de premier plan dans le secteur, sa couverture et un réseau d’environ 4 000 techniciens de service dans le monde, Vertiv est le partenaire de confiance pour les services de cycle de vie et l’expert au niveau des systèmes complexes pour les rénovations et les nouvelles constructions.

Alors que les entreprises adoptent l’IA à un rythme inédit, Vertiv redessine l’avenir de l’alimentation critique et du refroidissement pour prendre en charge l’informatique accélérée, avec le portefeuille le plus complet d’infrastructures numériques critiques qui permet une infrastructure prête pour l’IA, capable de gérer les exigences uniques de l’IA et d’autres applications de calcul accéléré.

La collaboration entre Vertiv et NVIDIA établit une feuille de route pour le co-développement technique et permet le déploiement de l’informatique accélérée à grande échelle.