Vertiv annonce Vertiv™ 360AI

juin 2024 par Marc Jacob

Alors que l’intelligence artificielle (IA) et le calcul haute performance (HPC) continuent de révolutionner le paysage des centres de données, Vertiv annonce un nouveau portefeuille de solutions d’infrastructure de centre de données à haute densité pour prendre en charge les exigences plus élevées d’alimentation et de refroidissement de l’IA. Désormais disponible dans toute l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique (EMEA), Vertiv™ 360AI est conçu pour accélérer les déploiements de l’IA à toute échelle, avec des conceptions allant des solutions de rack pour les pilotes de test et l’Edge AI, aux centres de données complets pour l’entrainement des modèles d’IA.

L’IA et l’informatique accélérée entraînent une demande sans précédent en matière d’alimentation et de refroidissement, avec des densités de rack qui devraient atteindre jusqu’à 500kW par rack. En conséquence, la conception et le déploiement de l’infrastructure d’alimentation et de refroidissement sont devenus beaucoup plus compliqués. Vertiv 360AI offre un moyen simple d’alimenter et de refroidir l’IA, grâce à un portefeuille complet de solutions d’alimentation, de refroidissement et de services qui résolvent les défis complexes posés par la révolution de l’IA. Les solutions Vertiv 360AI comprennent des conceptions validées et des solutions pré-fabriquées qui permettent de bénéficier de l’expertise approfondie de Vertiv tout en éliminant les cycles de conception.

Vertiv™ 360AI propose également des solutions modulaires préfabriquées pour permettre aux clients de déployer l’IA sans perturber les charges de travail existantes et sans consommer d’espace au sol. Les solutions Vertiv 360AI initiales peuvent alimenter et refroidir plus de 130kW par rack, et comprennent des conceptions optimisées pour les rétrofits.