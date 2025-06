Vertiv annonce son architecture de refroidissement et d’alimentation de 142 kW pour la plateforme NVIDIA GB300 NVL72

juin 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Vertiv annonce son architecture de refroidissement et d’alimentation de 142 kW pour la plateforme NVIDIA GB300 NVL72. En plus des stratégies de refroidissement et d’alimentation de bout en bout entièrement intégrées pour cette plateforme de nouvelle génération, l’architecture de référence ouvre une nouvelle ère de conception d’infrastructure en s’affranchissant des constructions traditionnelles. Les solutions Vertiv sont disponibles en tant qu’actifs 3D SimReady™ dans le Blueprint NVIDIA Omniverse pour la conception et l’exploitation d’usines d’IA. L’architecture de référence peut être personnalisée pour des conceptions de data centers sur mesure afin de réduire considérablement les délais de planification et de réduire les risques pendant le processus de construction.

Vertiv travaille avec NVIDIA et ses feuilles de route pour les data centers, afin de développer des stratégies d’infrastructure d’IA et des conceptions prêtes au déploiement qui anticipent l’augmentation des densités de puissance des racks. Par exemple, Vertiv collabore avec NVIDIA pour prendre en charge l’infrastructure d’alimentation des data centers en 800 VDC pour les racks informatiques de 1 MW et au-delà, avec des solutions Vertiv disponibles à partir de 2026.

L’architecture de référence NVIDIA GB300 NVL72 fait partie de la plateforme d’infrastructure Vertiv™ 360AI, conçue pour aider les clients à naviguer dans des solutions intégrées pour alimenter et refroidir les charges de travail d’IA et d’autres applications de calcul à haute performance.

Les principaux avantages de l’architecture de référence et des actifs 3D SimReady™ de Vertiv pour la conception du NVIDIA GB300 NVL72 sont les suivants :

● De la simulation au déploiement en un seul parcours : L’exploitation des technologies NVIDIA Omniverse dans l’architecture fait le lien entre l’infrastructure physique et numérique, ce qui permet une collaboration en temps réel au niveau du système entre les équipes informatiques, des installations et d’ingénierie - permettant aux clients de tester, d’optimiser et de valider la conception avant qu’un seul composant ne soit construit.

● Conçu pour l’ère du raisonnement de l’IA : Prenant en charge des densités de rack allant jusqu’à 142 kW, l’architecture de référence pour NVIDIA GB300 NVL72 définit la nouvelle référence pour l’infrastructure accélérée - conçue pour les usines d’IA à grande échelle.

● Performance, évolutivité et rapidité accélérées : Offrant 1,5 fois plus de performances en IA, des constructions sur site jusqu’à 50% plus rapides et dans un espace physique inférieur de 30%, l’architecture de référence de Vertiv pour NVIDIA GB300 NVL72 permet aux clients de faire évoluer l’infrastructure d’IA avec une agilité et une efficacité énergétique sans précédent.

● La flexibilité thermique répond aux gains d’efficacité : Prêt pour le refroidissement liquide, prenant en charge les configurations refroidies par air et hybrides, permet d’atteindre une efficacité énergétique annuelle améliorée jusqu’à 70 %, permise par des températures d’eau plus élevées.

● Concevoir, mettre en oeuvre, exploiter - à l’échelle mondiale : Soutenue par plus de 4 000 techniciens de service Vertiv dans le monde, l’architecture de référence de Vertiv pour GB300 NVL72 apporte une évolutivité, une facilité d’entretien et une fiabilité de la chaîne d’approvisionnement inégalées aux déploiements d’IA à l’échelle mondiale.

Alors que la demande mondiale en IA s’accélère de manière exponentielle, Vertiv travaille constamment à fournir des solutions de refroidissement et d’alimentation critiques et efficaces en énergie, afin de permettre à l’infrastructure prête pour l’IA de faire fonctionner la prochaine génération d’usines d’IA.