Vertiv annonce le lancement de Vertiv™ SmartRun

avril 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Vertiv annonce le lancement de Vertiv™ SmartRun, un système modulaire préfabriqué d’infrastructure suspendue conçu pour intégrer les gaines à barres de distribution électrique haute densité, le réseau de tuyauterie de refroidissement liquide, le confinement des allées chaudes et l’infrastructure réseau dans une solution unique et évolutive, soutenant un aménagement accéléré des data centers. Cette solution tout-en-un réduit la complexité et accélère les délais de déploiement des applications cloud et d’entraînement d’IA pour les data centers de colocation et hyperscale, qu’ils soient nouveaux et rénovés.

Le déploiement de Vertiv SmartRun offre des avantages significatifs en termes d’évolutivité et d’efficacité, en fournissant une rapidité de bout en bout et des configurations adaptables pour répondre à diverses exigences de conception. Grâce à un assemblage préfabriqué, une conception plug-and-play et un processus d’installation simplifié en une seul levée, Vertiv SmartRun peut se déployer jusqu’à 85 % plus rapidement sur site que les méthodes traditionnelles de construction, permettant des installations de data centers supérieures à 1 MW par jour avec une seule équipe. Le système préconçu réduit les besoins en main-d’œuvre pour l’étude technique et l’installation des gaines à barres, de la tuyauterie, du câblage réseau et des systèmes de confinement des allées chaudes, offrant ainsi une approche rationalisée de l’intégration de l’infrastructure suspendue.

Le système répond également aux défis de salles blanches liés à l’incorporation de nouvelles technologies d’élimination de la chaleur dans les data centers IA, en intégrant un réseau de fluides secondaire dans la conception du Vertiv SmartRun. Les systèmes de tuyauterie préfabriqués en acier inoxydable atténuent la complexité de la conception, de la fabrication et du démarrage, fournissant une source unique pour la prise en charge de bout en bout du refroidissement liquide du data center.

Vertiv™ SmartRun est soutenu par Vertiv™ Liquid Cooling Services et Vertiv™ Services, un réseau mondial d’experts formés disponibles pour fournir une assistance complète pour l’installation, la maintenance et l’optimisation de l’infrastructure de refroidissement liquide, soutenant un refroidissement efficace et une fiabilité à long terme dans les environnements à haute densité.