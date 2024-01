Verspieren choisit Rubrik

janvier 2024 par Marc Jacob

Rubrik annonce que Verspieren, courtier d’assurance indépendant en France pour les entreprises et les particuliers, a choisi la solution Rubrik Security Cloud pour accélérer sa transformation numérique et renforcer sa cyber-résilience.

Avec Rubrik, Verspieren sécurise plus de 120 To de données et plus de 1,200 utilisateurs M365 avec des politiques SLA globales et unifiées dans les environnements SaaS et sur site, tout en améliorant la collaboration entre les opérations informatiques et la sécurité.

Baptisé "Projet Sanctuaire de données", Verspieren cherchait à identifier une solution de cyber-résilience de pointe capable de gérer à la fois les risques cyber et opérationnels, ce qui a conduit à l’investissement dans Rubrik Security Cloud sur recommandation du partenaire Scasicomp. "Le projet Sanctuaire de données est un changement de paradigme complet et une nouvelle approche cyber-résiliente de la sauvegarde", ajoute Steve Hocque, CISO chez Verspieren. "Ce qui distingue Rubrik, c’est son approche Zero Trust, qui utilise l’IA pour détecter les menaces potentielles et les indicateurs de compromission. Rubrik n’est pas seulement une solution de sauvegarde, c’est une solution de cyber-résilience."

"Aujourd’hui, le ransomware est un risque systémique, et personne n’est à l’abri. La priorité ne devrait pas être d’éviter ou de prévenir une cyberattaque, mais d’assurer la cyber-résilience", explique Pascal Wronsky, DSI de Verspieren. "Trois questions clés doivent être abordées en cas d’attaque : comment garantir la fiabilité des données, comment garantir la continuité des ressources et des services informatiques pour les clients et, enfin, comment revenir à un fonctionnement à 100 % le plus rapidement possible. Rubrik Security Cloud a répondu à toutes ces questions".

"Rubrik a simplifié notre travail quotidien tout en renforçant notre posture de sécurité des données face aux exigences du RSI", déclare Armelle Guislain, directrice des opérations informatiques de Verspieren. "Rubrik a également apporté un changement notable dans notre façon de collaborer. Les sauvegardes étaient auparavant sous la responsabilité des Opérations Informatiques. Aujourd’hui, c’est devenu une priorité transversale de l’informatique et de la sécurité. Une véritable collaboration s’est établie entre nos équipes, ce qui rend Verspieren plus résiliente face aux cybermenaces imminentes."

Fondé en 1880, Verspieren est dirigé depuis 5 générations par les membres de la famille Verspieren. Le groupe comprend 25 sociétés et 2 230 employés, dont l’expertise couvre toutes les spécialités du courtage d’assurance. Au cours des dernières années, l’entreprise a développé une initiative de transformation numérique et une feuille de route pour renforcer sa posture de sécurité des données et sa stratégie de cyber-résilience dans le cadre réglementaire le plus strict.

Au fil des décennies, la société créée en 1880 par Alfred Verspieren à Roubaix pour assurer les grands industriels du textile, a su évoluer et construire une relation de confiance unique avec ses clients. Depuis, la famille Verspieren est toujours aux commandes et l’entreprise familiale est devenue un courtier en assurances d’envergure internationale. Maison-mère du Groupe éponyme, Verspieren bénéficie du meilleur des métiers du courtage en assurances, porté par sa famille d’entreprises. Grâce aux savoir-faire des 2 240 collaborateurs du Groupe, Verspieren crée les synergies nécessaires qui garantissent à ses clients les solutions d’assurance les plus adaptées à leurs enjeux. Sa force collective alliée à la puissance financière du Groupe permet à Verspieren d’apporter à ses clients le meilleur de l’assurance, au meilleur prix, en France et à l’international. En 2022, le Groupe Verspieren a réalisé un chiffre d’affaires de 438 millions d’euros. www.verspieren.com