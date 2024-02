Versa Networks dévoile le déploiement une nouvelle série de passerelles SASE unifiées

février 2024 par Marc Jacob

Versa Networks, dévoile le déploiement d’une toute nouvelle série de passerelles SASE unifiées, qui propose une capacité de traitement supérieure à 100 Gbps. Cette initiative vise à satisfaire la demande croissante en capacité de calcul, due à la convergence de plus en plus marquée entre les domaines du réseau et de la sécurité au sein de l’industrie. Les nouvelles passerelles de Versa regroupent du matériel de haute performance avec le Versa Operating System (VOS™), la pile logicielle SASE convergente de Versa conçue sur une architecture à passage unique. Les performances accrues offertes par ces nouvelles passerelles permettent aux entreprises de consolider de nombreuses fonctions de réseau et de sécurité au sein d’une seule et même passerelle.

Relever le défi de la convergence des SASE

Le marché des SASE connaît une expansion rapide, alimentée par la volonté des entreprises de répondre aux nouvelles exigences numériques. On compte parmi elles l’adoption rapide du cloud, le déploiement croissant de l’informatique en périphérie, l’utilisation plus importante d’outils de collaboration et l’émergence d’une main-d’œuvre hybride. D’après les projections sur 5 ans du dernier rapport du Dell’Oro Group concernant les solutions SASE et SD-WAN, les entreprises devraient consacrer près de 34 milliards de dollars aux solutions SASE d’un fournisseur unique entre 2022 et 2027.

Le SASE offre une approche intégrée de la connectivité et de la sécurité. Or, ces fonctions ont toujours été assurées par un ensemble fragmenté de produits ponctuels qui opéraient sur de multiples appareils conçus à cet effet. L’intégration de ces nombreuses fonctions de sécurité et de réseau au sein d’une seule application sur une passerelle unique a posé des défis en termes de débit et de performance. Les entreprises ont été contraintes de trouver un équilibre entre la sécurité, les performances du réseau et l’expérience utilisateur.

Pour répondre à ce besoin stratégique, Versa a homologué deux nouveaux appareils qui fournissent un débit de plus de 100 Gbps : Versa CSG5000 et Dell PowerEdge R7515. Associés à VOS, ils garantissent des performances allant jusqu’à 120 Gbps de débit de pare-feu, 100 Gbps de débit SD-WAN et 40 Gbps de débit de pare-feu de nouvelle génération (NGFW).

De plus, lors d’un test indépendant réalisé par CyberRatings.org auprès de huit grands fournisseurs du secteur, Versa CSG5000 s’est classé au premier rang en termes de débit, de capacité HTTPS et de prix/Mbps protégé. C’est bien la preuve qu’il offre des performances et une efficacité en matière de sécurité supérieures, pour un coût total de possession (TCO) le plus bas possible.

Système d’exploitation Versa (VOS) : optimisation des performances et de l’échelle de la solution SASE unifiée

VOS est la pile logicielle SASE convergente de Versa, conçue avec une architecture de traitement parallèle à passage unique. Elle peut être déployée sur n’importe quel cloud privé, hyperviseur ou dispositifs sans système d’exploitation. Grâce à ces nouveaux dispositifs ultra-performants qui fonctionnent avec VOS, les fonctions intégrées de réseau et de sécurité, dont la commutation, le routage de qualité opérateur, le SD-WAN, le pare-feu, la détection d’intrusion, etc. peuvent être déployées partout. Cette grande capacité de débit permet d’accélérer des processus gourmands en calcul, tels que le chiffrement et de déchiffrement ou encore l’inspection approfondie des données. Elle prend également en charge des fonctions de sécurité essentielles telles que ZTNA, CASB, SWG, DLP, IPS/IDS, les anti-malware et le filtrage d’URL. De plus, l’architecture à passage unique de VOS assure un SASE très performant : chaque paquet de données n’est traité qu’une seule fois et les politiques appliquées sont cohérentes sur l’ensemble du réseau et des fonctions de sécurité.

– Disponibilité

Versa CSG5000 et Dell PowerEdge R7515 sont actuellement disponibles.