Verizon et NVIDIA s’associent pour accélérer l’IA sur les réseaux privés 5G

décembre 2024 par Marc Jacob

Verizon annonce une nouvelle solution en collaboration avec NVIDIA qui permet à une large gamme d’applications IA de fonctionner sur ses réseaux privés 5G avec Mobile Edge Compute (MEC). Cette nouvelle offre combine la fiabilité et la sécurité du réseau à faible latence 5G privée de Verizon et la puissance du Mobile Edge Compute (MEC) privé de la plateforme NVIDIA AI Enterprise et des micro-services NVIDIA NIM. L’objectif est d’offrir des services d’IA puissants en temps réel directement sur les sites des entreprises. Les démonstrations de cette solution par les ingénieurs de Verizon débuteront en 2025.

La nouvelle plateforme 5G privée alimentée par l’IA, développée par Verizon et NVIDIA, est conçue pour être immédiatement opérationnelle (plug & play). Elle permet aux développeurs tiers d’innover rapidement tout en s’adaptant aux évolutions de l’IA et aux divers besoins en connectivité.

Elle peut prendre en charge la multi-localisation, ce qui la rend adaptée à des cas d’usage ou clients multiples. Modulaire, elle peut évoluer en fonction des besoins spécifiques pour offrir des solutions sur mesure. Elle peut également fournir ses services à distance via un réseau privé portable ou être déployée directement sur site avec un réseau privé permanent.

La plateforme est pensée pour gérer des applications exigeantes en puissance de calcul, notamment :

Les grands modèles de langage et de vision (LLM et VLM) pour l’IA générative ;

Le streaming vidéo et la gestion de la diffusion ;

La vision par ordinateur (CV) ;

La réalité augmentée, virtuelle ou étendue (AR/VR/XR) ;

Les robots mobiles autonomes et les véhicules à guidage automatique (AMR/AGV) ;

Les applications liées à l’Internet des objets (IdO).

Cette solution est conçue pour répondre aux besoins des entreprises :

Latence ultra-faible : Le réseau 5G privé de Verizon offre l’ultra-faible latence nécessaire au traitement en temps réel de l’IA en périphérie, un élément essentiel pour des applications telles que la robotique et la réalité augmentée.

Fiabilité et bande passante élevée : La bande passante dédiée et la fiabilité renforcée d’un réseau 5G privé garantissent des performances optimales pour les charges de travail d’IA exigeantes en données.

Sécurité renforcée : Les réseaux 5G privés offrent une sécurité et un contrôle accrus sur les données et les applications, ce qui est essentiel pour les entreprises ayant des charges de travail d’IA sensibles.

Flexibilité : La solution peut être adaptée pour répondre aux besoins spécifiques de différents secteurs et cas d’usage, grâce à une architecture évolutive.

Traitement local : Les clients des réseaux privés de Verizon peuvent exécuter leurs charges de travail et services d’applications d’IA à la périphérie sur site grâce au Mobile Edge Compute, évitant ainsi que les applications nécessitant une puissance de calcul intensive ne transitent par Internet. Cela permet une prise de décision rapide grâce au traitement et à l’inférence locaux.

Un contexte favorable à l’adoption de l’IA

Selon PwC, 75 % des dirigeants voient l’IA comme un atout stratégique, tandis que McKinsey estime que 50 % des entreprises l’ont déjà adoptée dans au moins une fonction. La 5G, combinée à l’IA, pourrait générer 12 000 milliards de dollars d’impact économique mondial d’ici 2035, transformant des secteurs comme la santé, la logistique et l’industrie.

Verizon, pionnier du edge computing

Verizon continue d’innover avec des solutions telles que le Mobile Edge Compute, confirmant son leadership dans informatique en périphérie de réseau. En collaborant avec NVIDIA, Verizon ouvre la voie à une IA accessible, performante et prête à stimuler l’innovation dans de multiples secteurs.