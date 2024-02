Verizon Business propose une solution de gestion multicloud à l’offre Network-as-a-Service

février 2024 par Marc Jacob

Verizon Business lance « Cloud Management », présent dans son offre « Network as a Service (NaaS) », un nouveau service qui permet aux entreprises de contrôler les composants des applications et l’architecture du réseau dans tout type d’environnement cloud (public, privé et hybride), le tout sur un portail en ligne unifié. Cette nouvelle solution est conçue pour fonctionner avec l’offre NaaS de Verizon Business et simplifier considérablement la gestion multicloud dans le cadre de ce modèle de service flexible.

Le réseau multicloud est prisé par les entreprises pour sa capacité à héberger des applications dans des environnements cloud régis par différentes politiques d’accessibilité, de compatibilité et de souveraineté des données, mais il pose des défis uniques aux DSI des entreprises, tels que la connexion des charges de travail à travers les différents environnements cloud ou le développement d’une architecture et de pratiques de sécurité standardisées. Ce nouveau produit de gestion cloud permet d’atténuer ces problèmes, en accélérant les connexions et les temps de réponse des applications, tout en offrant une meilleure visibilité sur les performances, la gestion des processus et les conditions du réseau dans l’environnement multicloud.

La vue unique et complète des performances du réseau et des applications cloud donnée par « NaaS Cloud Management » permet notamment d’obtenir facilement des informations sur la santé globale du service, le trafic réseau, les connexions globales au réseau cloud, les tickets de gestion des problèmes.

« NaaS Cloud Management » permet également aux utilisateurs d’établir une connectivité entre ces environnements publics, privés et hybrides, et entre les clouds et l’infrastructure réseau périphérique. Cela facilite une interconnexion sécurisée des fournisseurs de service cloud, des centres de données et des utilisateurs finaux, tout en respectant les normes de sécurité.

En normalisant la connectivité des différentes charges de travail et en offrant une procédure uniforme pour les protocoles de sécurité, la gouvernance et les configurations, « NaaS Cloud Management » consolide les processus complexes de mise en réseau multicloud en un flux opérationnel réseau simple et intégré qui peut prendre en charge toute transformation de l’entreprise.

Et puisqu’elle est conçue pour fonctionner avec l’offre « NaaS » existante de Verizon Business, les clients peuvent désormais rapidement provisionner et surveiller leurs services cloud et de connectivité sécurisés partagés parmi de multiples fournisseurs via un unique portail de gestion.