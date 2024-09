Veritas Technologies dévoile de nouvelles fonctionnalités pour Veritas Copilot

septembre 2024 par Marc Jacob

Veritas Technologies dévoile de nouveaux outils fondés sur l’IA qui renforcent son portefeuille de solutions de cyber-résilience. Ces nouveautés comprennent des fonctionnalités d’automatisation alimentées par l’IA et des améliorations de l’interface utilisateur, qui fournissent aux spécialistes de la protection des données et aux équipes IT, des solutions intelligentes et faciles d’utilisation qui éliminent les incertitudes liées à la récupération des données.

La nouvelle interface utilisateur, alliée aux nouveaux outils fondés sur l’IA, rend la cyber-récupération plus simple, plus intelligente et plus rapide grâce aux améliorations suivantes :

• Simplifier la navigation et les opérations - La plateforme de gestion Alta View de Veritas offre une interface utilisateur améliorée, hautement intuitive, qui rationalise la navigation et simplifie les opérations pour tous les utilisateurs, spécialisés ou non. Le tableau de bord intègre des informations fondées sur l’IA et un score de cyber risque lisible pour des analyses exploitables en temps réel. Des outils de visualisation améliorés permettent aux utilisateurs de surveiller l’ensemble de leur parc de données, de gérer proactivement les risques et d’accélérer les processus de récupération.

• Automatiser les audits d’actifs et la création de politiques - Veritas Alta Copilot analyse et identifie automatiquement les actifs non protégés, recommande et applique une protection sur mesure, tout en s’intégrant instantanément aux politiques de protection existantes pour garantir la couverture de l’ensemble des données critiques.

• Accélérer la détection et la réponse aux menaces - Une sécurité renforcée, une détection accélérée des menaces et une réponse plus rapide aux ransomwares sont désormais possibles grâce au traçage par hachage (hash-based tracking) des logiciels malveillants dans les données de sauvegarde et à l’analyse du rayon d’action. Une fois les logiciels malveillants identifiés, cette nouvelle fonctionnalité permet de réduire le temps nécessaire à l’analyse et à l’évaluation de la propagation sur l’ensemble de l’écosystème de 93%.

• Atténuer les risques et les cybermenaces grâce à des plans de récupération automatisés - La gestion proactive des incidents et la cyber-récupération peuvent désormais être réalisées à l’aide d’un nouveau guide interactif permettant aux équipes informatiques de créer, d’automatiser, de tester et de modifier facilement des plans de flux de travail. Les plans peuvent être hautement personnalisés dans plusieurs domaines, y compris les environnements hybrides complexes, les plates-formes as-a-service et les environnements clos, garantissant une gestion des risques personnalisée et efficace.

• Automatiser les recommandations pour la récupération - Une récupération optimisée est désormais possible grâce à une analyse proactive et approfondie fournissant des points de récupération recommandés. Le temps de récupération et la perte potentielle de données en sont ainsi réduits. Il n’est donc plus nécessaire d’identifier manuellement la « dernière copie correcte connue » et possible de s’appuyer sur l’analyse du moteur de risque pour minimiser la dépendance à l’égard des analyses coûteuses de logiciels malveillants.

Les nouvelles fonctionnalités de Veritas Copilot annoncées aujourd’hui seront disponibles courant octobre. Concernant les autres fonctionnalités, elles seront directement intégrées au sein des mises à jour de Veritas NetBackup, Veritas Data Protection et Veritas Alta View, dès septembre.