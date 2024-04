Veritas renforce sa cyber-résilience avec de nouvelles solutions basées sur l’IA

avril 2024 par Patrick LEBRETON

Veritas Technologies annonce le lancement de nouvelles fonctionnalités alimentées par l’IA dans Veritas 360 Defense. La mise à disposition d’une solution d’autodéfense inédite dédiée à la protection des données et d’un copilote opérationnel alimenté par l’IA générative (AIGen), couplés à l’ajout de nouveaux partenaires à l’écosystème, permettront aux entreprises de se remettre plus rapidement en cas d’attaques par ransomware.

La première solution d’autodéfense en matière de protection des données adaptative dans le domaine

Les cybercriminels tentent de plus en plus de corrompre les données de sauvegarde en utilisant les identifiants volés des administrateurs. Pour pallier cette problématique, Veritas présente une nouvelle solution de protection des données auto-défensive ; une première dans le domaine de la protection des données. Veritas NetBackup et Veritas Alta Data Protection surveilleront et se défendront en permanence contre les menaces liées à la compromission des informations d’identification des utilisateurs en charge de la protection des données. En plus de détecter les anomalies dans les comportements des utilisateurs, les solutions de protection signaleront automatiquement les comportements inhabituels des administrateurs et ajusteront automatiquement les paramètres de sécurité – tels que l’authentification multifactorielle et l’authentification multi-personnes, afin de verrouiller l’accès aux données et de les protéger contre les attaques.

Veritas Alta Copilot simplifie et optimise la cyber-résilience

Développée sur la base des derniers modèles de grands langages (LLM), Veritas Alta Copilot a été conçue pour réduire la complexité de la gestion des données d‘entreprise, et est désormais disponible pour les utilisateurs de Veritas Alta View. Ce copilote peut créer des rapports sophistiqués pour surveiller l’infrastructure de protection des données via une simple conversation en langage naturel, identifier rapidement les cyber-vulnérabilités et les inefficacités opérationnelles, aider de manière proactive au dépannage et guider les utilisateurs dans des tâches complexes de gestion des données.

Alta Copilot est basée sur les meilleures pratiques et documentations produit de Veritas. Il permet aux professionnels IT généralistes polyvalents de tirer le meilleur parti de leur investissement technologique, ce qui n’est normalement possible qu’avec le concours d’experts hautement spécialisés.

L’écosystème des fournisseurs de Veritas 360 Defense s’étend pour simplifier la cyber-résilience de bout en bout

Cinq nouveaux partenaires de sécurité ont rejoint l’écosystème Veritas 360 Defense pour améliorer la surveillance des menaces, la protection et la capacité de récupération. La liste élargie des partenaires comprend Securonix, un des leaders de la gestion des informations et des événements de sécurité de nouvelle génération, de l’analyse du comportement des utilisateurs et des entités, ainsi que de l’automatisation de l’orchestration de la sécurité et de la réponse.