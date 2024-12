Veritas remporte le prix Storage Partner of the Year lors des AWS Partner Award 2024

décembre 2024 par Marc Jacob

Veritas Technologies a remporté un prix à l’occasion des Geo and Global AWS Partner Award 2024. Cet évènement récompense les entreprises du monde entier qui aident leurs clients à innover et à créer des solutions sur Amazon Web Services (AWS). Veritas s’est vu remettre le prix du Storage Partner of the Year.

Annoncés lors du Partner Awards Gala, cérémonie organisée lors de la conférence annuelle AWS re:Invent 2024, les Geo and Global AWS Partner Awards récompensent un large panel de partenaires du réseau AWS. Ces derniers doivent avoir démontré une spécialisation, une innovation ainsi qu’une excellente coopération au cours de l’année écoulée, tout en ayant des modèles commerciaux qui continuent de prospérer sur AWS, contribuant ainsi de manière significative à la réussite de leur client.

Veritas accompagne de nombreuses entreprises, dont 91% des entreprises du Fortune 100 (soit les plus grandes entreprises des secteurs clés tels que les services financiers, la santé et la technologie) pouvant compter sur les solutions de l’éditeur pour gérer, protéger et récupérer leurs données et applications critiques. Grâce à sa relation de longue date avec AWS, Veritas fournit des solutions cloud haute performance à grande échelle. Parmi celles-ci figurent la sauvegarde vers Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), l’archivage vers Amazon S3 Glacier, la migration des charges de travail vers Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) et la garantie que les applications critiques pour l’entreprise sont hautement disponibles et récupérables.

Les Geo and Global AWS Partner Awards ont suivi un processus d’auto-nomination couvrant plusieurs catégories, attribuées à la fois à l’échelle régionale et mondiale. Tous les partenaires AWS étaient invités à participer et à soumettre leurs candidatures. Ces dernières ont été évaluées par Canalys, un organisme tiers, avec une attention particulière portée aux cas d’utilisation client les plus réussis.

Par ailleurs, certaines catégories de prix reposaient sur des analyses des données, évaluées à l’aide d’un ensemble de métriques spécifiques permettant de mesurer les performances des partenaires AWS sur l’année écoulée. Canalys a également audité les données pour garantir l’objectivité et l’exactitude des mesures et des calculs.

Le réseau de partenaires AWS (APN) est un programme international conçu pour accompagner les partenaires dans leur innovation, accélérer leur transition vers le cloud et exploiter pleinement la richesse et la diversité des services AWS.