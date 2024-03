Veritas Backup Exec est disponible

mars 2024 par Marc Jacob

Veritas Technologies, un des acteurs de la gestion sécurisée de données multicloud, annonce la mise à disposition de nouvelles fonctionnalités pour Veritas Backup Exec, sa solution unifiée de sauvegarde et de restauration adoptée par plus de 45 000 petites et moyennes entreprises (PME) dans le monde. Les dernières mises à jour comprennent de nouvelles capacités de détection des logiciels malveillants et de contrôle d’accès basé sur le rôle des différents utilisateurs, ainsi que des optimisations supplémentaires destinées à assurer une sauvegarde et une récupération rapides des données critiques.

Avec l’augmentation du nombre d’attaques par ransomware, la sécurité des données est devenue une préoccupation majeure pour les entreprises. Une récente étude menée par Veritas a révélé qu’au cours des deux dernières années, 65 % des entreprises auraient été victimes d’une attaque par ransomware réussie où les hackers se sont introduits dans leur système. De plus, la majorité d’entre elles ont indiqué avoir conscience que les risques liés à la sécurité des données augmentaient. Les petites entreprises peuvent être particulièrement vulnérables aux attaques par ransomware, car elles ne disposent pas nécessairement de l’expertise interne pour gérer les complexités liées à la sécurité des données. Nombre d’entre elles renoncent également à souscrire à une cyber-assurance, pensant à tort qu’en raison de leur petite taille, elles ont plus de chances de passer entre les mailles du filet.

L’approche unifiée de Veritas Backup Exec limite l’utilisation d’outils ponctuels et permet une gestion de l’ensemble des données à partir d’une console unique. Veritas Backup Exec propose une solution rentable qui permet aux revendeurs et aux MSP[1] d’aider les PME à suivre l’évolution du paysage des données et des menaces. Veritas renforce continuellement les capacités et les mesures défensives de la solution, en assurant un cycle de développement rapide.

La dernière version de Veritas Backup Exec introduit plusieurs nouvelles fonctionnalités, telles que :

La détection des malwares : la solution dote les PME d’une ligne de défense supplémentaire contre les virus qui pourraient se propager au sein de leur environnement de données. La détection de ces logiciels malveillants de Veritas Backup Exec, optimisée par Microsoft Defender, peut être utilisée pour analyser les sauvegardes VMware et Hyper-V, à tout moment ou avant une restauration.

La sécurité basée sur les rôles : Veritas Backup Exec limite l’accès aux données en fonction du rôle spécifique de l’utilisateur. Si un compte est compromis par des hackers, ces derniers ne peuvent corrompre que le petit volume de données associé au compte de ce même utilisateur.

Une sauvegarde et une restauration plus rapides : les performances de protection sont optimisées grâce à la sauvegarde incrémentielle permanente de VMware et Hyper-V. La protection des machines virtuelles est désormais plus rapide grâce à la sauvegarde simultanée de plusieurs disques virtuels et à la possibilité de les récupérer instantanément.

Christophe Bertrand, Practice Director chez Enterprise Strategy Group, commente : « Qu’elles le réalisent ou non, les PME ont une cible dans le dos. Les hackers savent qu’elles manquent de ressources, et notre étude confirme que les PME perçoivent les ransomwares comme des attaques plus complexes, et qu’elles seraient plus susceptibles de payer la rançon. En fournissant aux PME des outils de défense pour leurs données, via de Backup Exec, Veritas aidera ces entreprises à détecter les attaques de ransomware, à s’en remettre en toute confiance si elles aboutissent, et participera à l’évangélisation de la cyber-résilience sur le marché. »

Veritas Backup Exec est disponible sous abonnement.